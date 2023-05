Lesionado, lateral Nuno Mendes vai desfalcar o PSG até o fim da temporada

O lateral-esquerdo português do Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, que se lesionou na coxa no domingo contra o Lorient, não voltará a jogar nesta temporada, anunciou o clube parisiense nesta quarta-feira.

"Vítima de uma lesão na coxa direita durante o último jogo contra o Lorient, Nuno Mendes não retornará à competição antes do final da temporada", disse o PSG em comunicado médico nesta quarta-feira.

Depois de ter entrado em campo no segundo tempo contra o Lorient (derrota do PSG por 3 a 1 no Parque dos Príncipes), Nuno Mendes se lesionou na reta final do jogo, uma "lesão muscular", havia indicado o técnico parisiense Christophe Galtier após a partida.

O português de 20 anos machucou a outra coxa, a esquerda, durante a Copa do Mundo no Catar e havia ficado afastado dos gramados até o final de janeiro.

A lista de jogadores machucados que não voltarão a jogar nesta temporada é completada por Neymar, Presnel Kimpembe e Nordi Mukiele.

