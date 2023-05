Flamengo visita líder Racing na Argentina em duelo difícil na Libertadores

Depois de um início difícil, o Flamengo tem pela frente um difícil teste ao visitar o Racing, líder invicto do Grupo A da Copa Libertadores, nesta quinta-feira.

O atual campeão do torneio continental, foi surpreendido em sua estreia ao perder por 2 a 1 para o estreante Aucas, no Equador, e depois insinuou uma melhora ao derrotar o chileno Ñublense por 2 a 0 no Maracanã, enquanto no Brasileirão teve um início irregular, com uma vitória e duas derrotas.

O Flamengo também chegará a Buenos Aires com algumas baixas, já que o técnico argentino Jorge Sampaoli poderá ter que descartar os meias Gerson e Thiago Maia, ambos com problemas físicos.

No comando do clube carioca há apenas duas semanas, Sampaoli, ex-técnico das seleções de Chile e Argentina, armou um esquema com o time mais avançado em campo, mas ainda não conseguiu corrigir erros defensivos e a ineficácia no ataque.

"Temos que trabalhar em tudo que eu já falei: organização e estrutura. O time tem que estar muito mais organizado e unido. É assim que eu trabalho. Vai demorar, mas é o que eu quero", afirmou Sampaoli.

No outro jogo do Grupo A, o Ñublense venceu o Aucas por 2 a 1 de virada e nos acréscimos, na terça-feira, e chegou aos três pontos. Brasileiros, chilenos e colombianos somam agora três pontos, enquanto os argentinos têm seis, enquanto aguardam o jogo contra o Flamengo.

Já o time argentino conhecido como 'La Academia' chega mais aliviado porque venceu os dois primeiros jogos na Libertadores, contra o Ñublense (2-0) e o Aucas (3-2).

No entanto, o clima em Avellaneda não é dos melhores após quatro derrotas nos últimos cinco jogos no campeonato argentino e a derrota no clássico para o Boca (1-3) reacendeu algumas críticas ao técnico Fernando Gago.

A má sequência no torneio local, em que o Racing já se encontrava muito longe do líder River, deixou Gago no olho do furacão, embora o treinador conte com o apoio dos dirigentes do clube albiceleste.

Aos maus resultados no torneio nacional se somam as lesões de titulares como Gonzalo Piovi e do meia Jonathan Gómez, embora tenha contado com o lateral Gabriel Rojas, enquanto o zagueiro Facundo Mura é dúvida.

A partida será disputada no estádio Presidente Perón, em Avellaneda, nesta quinta-feira, a partir das 19h locais (horário de Brasília), com arbitragem do venezuelano Jesús Valenzuela.

Prováveis escalações:

Racing: Gabriel Arias - Oscar Opazo ou Facundo Mura, Leonardo Sigali, Tomás Avilés e Gabriel Rojas - Juan Nardoni, Aníbal Moreno e Nicolás Oroz - Matías Rojas, Paolo Guerrero e Maximiliano Romero ou Gabriel Hauche. Técnico: Fernando Gago.

Flamengo: Santos - Wesley, Fabricio Bruno, Rodrigo Caio e Léo Pereira - Igor Jesus, Víctor Hugo ou Matheus França, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas - Gabriel e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

