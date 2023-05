EUA: Irã apreende dois navios-tanque de transporte de petróleo em menos de uma semana

A Marinha dos Estados Unidos afirma que forças do Irã apreenderam um navio-tanque de bandeira do Panamá, nesta quarta-feira, 3, no Estreito de Ormuz. Trata-se do segundo episódio do tipo em menos de uma semana na região, segundo os americanos.

Embarcações iranianas cercaram o navio Niovi após ele deixar Dubai a caminho do porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, na manhã desta quarta-feira, segundo a Marinha americana. As embarcações do Irã forçaram o Niovi a mudar de rota e seguir para a costa iraniana. Seis dias antes, forças iranianas capturaram um navio-tanque de petróleo grego, de bandeira das Ilhas Marshall, que seguiria para o Estado americano do Texas.

Duas pessoas ligadas ao tema disseram que a captura é uma retaliação, após os EUA redirecionarem para o Texas no fim de abril outro navio-tanque grego que levaria petróleo do Irã para a China. Fonte: Dow Jones Newswires.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags