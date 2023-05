Samuel Eberts traz para a Aquyre Biosciences décadas de experiência na interseção dos serviços de saúde, legislação e meio acadêmico. Sua diversificada carreira inclui parceria de capital e diretoria, além de participação no comitê de investimentos em uma empresa de private equity cuja colaboração com o Mass General's Wellman Center, afiliado à Harvard, facilitou insights médicos de alto nível e compromissos contínuos como um parceiro da Market Street HealthCare Partners, um patrocinador de private equity para investimentos em assistência médica. Durante 15 anos, Sam fez parte da equipe de gestão sênior na LabCorp, onde atuou como diretor jurídico, secretário corporativo e vice-presidente sênior de assuntos corporativos, com supervisão de atividades regulatórias, relações governamentais e fusões e aquisições. Ele é consultor sênior para investimentos em serviços de saúde do acionista da Aquyre, a Invescore. Sam também é um membro e palestrante sênior na Faculdade de Direito da Universidade Duke, um membro do conselho consultivo para o Wilson Center, tendo também atuado no Conselho Consultivo do Instituto de Política Mundial, no Fórum de Governança Corporativa da Escola de Direito de Harvard e no Conselho de Liderança em Políticas de Saúde da Escola de Governo John F. Kennedy. Ele também atuou no conselho de várias organizações sem fins lucrativos.

Esta evolução na gestão tem como objetivo levar a empresa para a sua próxima etapa de crescimento, com base em conquistas recentes que incluem a aceitação de um manuscrito de estudo clínico da Johnson & Johnson na Boston University e no Fox Chase Cancer Center, que deve ser apresentado na reunião da American Thoracic Society em Washington, DC, de 19 a 24 de maio de 2023.

F. Samuel Eberts III, Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Directors (Photo: Business Wire)

A Aquyre Biosciences, Inc. anunciou hoje a nomeação de F. Samuel Eberts III como diretor executivo e presidente do conselho de diretores. O fundador Bertrand de Poly assumirá o cargo de diretor de Estratégia e Tecnologia, concentrando-se no desenvolvimento estratégico e tecnológico, juntamente com o seu serviço contínuo no conselho.

"Estou muito satisfeito por Samuel ter concordado em ajudar a levar a Aquyre ao próximo nível de sua jornada de crescimento, enquanto refinamos ainda mais nossa tecnologia e dimensionamos nossas soluções de parceiros e operações corporativas. Espero ansiosamente trabalhar com ele para ajudar a garantir o sucesso de nossa empresa", disse Bertrand de Poly.

"Estou particularmente satisfeito que entre os vários acionistas da Aquyre, a Canon Medical Systems Corporation, a subsidiária de equipamentos médicos da multinacional dos setores de óptica, imagem e industrial, a Canon, Inc., seja um investidor estratégico", disse Samuel Eberts. "Sinto-me honrado de liderar esse impressionante grupo de pessoas e produtos e estou feliz com o potencial da Aquyre Biosciences. É gratificante e emocionante fazer parte de uma empresa que desempenhará um papel importante na área de serviços de saúde. Estamos bem posicionados para trazer um novo nível de precisão no diagnóstico do câncer para aprimorar a vida dos pacientes."

Sobre a Aquyre Biosciences

A Aquyre Biosciences, Inc é a criadora do CelTivity?, o líder da indústria em avaliação de adequação de biópsia pulmonar de dois minutos. Alimentado por duas tecnologias proprietárias que incluem o Dynamic Cell Imaging? (DCI), o CelTivity pode fazer a varredura de uma biópsia e medir a atividade intracelular e metabólica em todo o tecido extraído. Esta atividade é apresentada em um mapa térmico (heatmap), o que facilita sua interpretação. A avaliação não precisa de nenhum corte ou coloração, o que significa que o mesmo tecido avaliado quanto à adequação pode ir para a patologia final para análise de câncer, granuloma, linfócitos e muito mais. A Aquyre Biosciences está sediada em Weston, Massachusetts. Para obter mais informações, visite www.aquyre.com

Contato

Emily Ritacco Diretora de Marketing [email protected]

