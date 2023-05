Casa Branca convida CEOs de Google e Microsoft para reunião sobre inteligência artificial

A Casa Branca convidou os CEOs da Alphabet (controladora do Google) e da Microsoft para uma reunião na quinta-feira, 4, em meio a preocupações com a segurança de produtos em inteligência artificial (IA).

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, deverá receber os executivos Sundar Pichai, da Alphabet, e Satya Nadella, da Microsoft.

O convite aos CEOs, ao qual a agência Reuters teve acesso, citou as expectativas do presidente Joe Biden de que "companhias como as suas precisam garantir que seus produtos são seguros antes de disponibilizá-los ao público".

O governo Biden está considerando implementar uma possível regulação sobre IA.

Empresas têm buscado soluções para integrar a tecnologia nos seus negócios, na esteira da popularidade crescente da plataforma ChatGPT, da OpenAI. Fonte: Dow Jones Newswires.

