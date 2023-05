Autoridades de segurança do Japão e da Coreia do Sul se reúnem antes de encontro de líderes

Os conselheiros de segurança nacional do Japão e da Coreia do Sul, Takeo Akiba e Cho Tae-yong, se reuniram nesta quarta-feira para conversarem sobre o fortalecimento das relações e sobre a coordenação de respostas para as ameaças nucleares da Coreia do Norte, em reunião em Seul.

O encontro antecede reunião entre os líderes dos dois países. No domingo, o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, irá receber o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, em sua segunda reunião desde março. Os dois países vêm trabalhando para reparar as relações e os ressentimentos históricos.

A conversa desta quarta foi focada na cooperação de segurança trilateral com os Estados Unidos, encorajando mais esforços globais para conter as tentativas norte-coreanas de escapar das sanções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para o financiamento de seu programa de armas nucleares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As autoridades também discutiram a facilitação dos intercâmbios econômicos e culturais e o alinhamento de suas estratégias mais amplas para a região do Indo-Pacífico, de acordo com o escritório de Yoon.

Yoon e Kishida, juntamente com o presidente americano, Joe Biden, planejam realizar uma cúpula trilateral em junho nas reuniões do G-7 em Hiroshima, o Japão, quando a Coreia do Norte deverá estar entre os principais tópicos, juntamente com a guerra da Rússia na Ucrânia e a política externa assertiva da China. Fonte: Associated Press.

Tags