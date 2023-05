PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

SUDÃO CONFLITO: Combates mais intensos no Sudão; ONU teme "catástrofe"

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Palestino detido por Israel morre após mais de 80 dias de greve de fome

=== SUDÃO CONFLITO ===

CARTUM:

Combates se intensificam no Sudão e ONU teme 'catástrofe'

Os combates violentos entre os soldados de dois generais rivais prosseguiam nesta terça-feira (2) no Sudão, ignorando a última trégua anunciada, no momento em que a ONU reforça as advertências de que a situação caminha para uma "catástrofe" com centenas de milhares de refugiados.

CARTUM:

Caos da guerra no Sudão dificulta a triste busca pelos desaparecidos

Quando Ayman Abu Arki e seu tio Hosam pararam de atender seus telefones no Sudão, sua família recorreu às redes sociais, o único canal disponível para encontrá-los em meio ao caos da guerra.

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

ARRABA:

Palestino detido por Israel morre após mais de 80 dias de greve de fome

Um dirigente do movimento palestino Jihad Islâmica morreu nesta terça-feira (2), depois de mais de 80 dias de greve de fome em uma prisão israelense, o que provocou o lançamento de foguetes a partir da Faixa de Gaza contra Israel.

=== PAUTA ESPECIAL 75 ANOS DA CRIAÇÃO DO ESTADO DE ISRAEL ===

GAZA:

75 anos após o êxodo, palestinos ainda sonham com retorno

Em sua modesta residência na bloqueada Faixa de Gaza, Amina al Dabai recorda o mundo tão diferente em que cresceu há mais de sete décadas, antes da criação de Israel.

YIRON:

Israel enfrenta profundas divisões sociais, 75 anos após sua criação

Em seus 75 anos de existência, Israel passou por grandes transformações sociais ligadas à sua turbulenta história, e atualmente enfrenta divisões cada vez mais profundas.

PARIS:

Os 75 anos de Israel em 10 datas cruciais

Dez datas importantes na história do Estado de Israel, por ocasião do 75º aniversário da proclamação de sua independência em 1948.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ====

-- AMÉRICAS

CIDADE DA GUATEMALA:

Dono de jornal enfrenta julgamento controverso por lavagem de dinheiro na Guatemala

Um tribunal da Guatemala iniciará nesta terça-feira (2) um controverso julgamento por lavagem de dinheiro contra o dono de um jornal crítico do governo, cuja prisão gerou acusações de ataques à liberdade de expressão.

-- EUROPA

PERTO DE BAKHMUT:

Operadores de tanques ucranianos prontos para a ofensiva

No front leste da Ucrânia, os militares encarregados pelos tanques dizem estar prontos para a ofensiva anunciada por Kiev, depois de terem lutado contra as forças russas em Bakhmut, onde a batalha poderá terminar em breve.

MOSCOU:

Conflito na Ucrânia agrava a crise demográfica na Rússia

A ofensiva russa na Ucrânia agravou a prolongada crise demográfica na Rússa, uma tendência estrutural que pode prejudicar ainda mais uma economia afetada por sanções.

LONDRES:

Fortuna de Charles III supera a de Elizabeth II

Charles III, de 74 anos, que será oficialmente coroado neste sábado (6), possui uma fortuna maior que a de sua mãe, Elizabeth II - cuja herança acumulou com os bens de quando era apenas príncipe de Gales.

-- ÁFRICA

MELINDE:

Justiça do Quênia processará pastor por 'terrorismo' após jejum mortal de fiéis

Um tribunal do Quênia anunciou, nesta terça-feira (2), que processará o pastor Paul Nthenge Mackenzie sob a acusação de "terrorismo" após a morte de 109 pessoas em uma floresta no sudeste do país, onde membros de sua seita se reuniam.

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Inflação volta a subir na Eurozona em abril

A inflação em ritmo anual na Eurozona voltou a registrar leve alta em abril, a 7%, o que encerrou uma sequência de cinco meses de queda, anunciou a agência europeia de estatísticas Eurostat.

== SOCIEDADE, ARTES, CIÊNCIAS E CULTURA ==

LOS ANGELES:

Roteiristas de Hollywood anunciam greve após fracasso das negociações com estúdios

Milhares de roteiristas de cinema e televisão de Hollywood entrarão em greve nesta terça-feira (2), anunciou o sindicato da categoria, depois as negociações sobre salários e outras condições terminaram sem um acordo.

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

