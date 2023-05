Fluminense atropela River Plate (5-1) e lidera Grupo D da Libertadores

O Fluminense de Fernando Diniz, deu um show no Maracanã e goleou o argentino River Plate por 5 a 1, nesta terça-feira, no pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores-2023.

O tricolor carioca se consolidou na liderança da chave, com uma campanha 100%, graças a um hat-trick de seu artilheiro, o argentino Germán Cano (29', 53' e 86'), e uma dobradinha do colombiano Jhon Arias (75' e 90+1') para o delírio de sua torcida.

O River do técnico Martín Demichelis, que jogou com um homem a menos desde o minuto 68, quando o zagueiro Leandro González Pirez foi expulso, descontou por meio do atacante Lucas Beltrán (39').

A vitória teve um efeito duplo: encaminha a classificação do Flu para as oitavas de final e deixa o River com pouca margem de erro (é o terceiro colocado, com três pontos), faltando três rodadas.

Na quarta rodada, o Fluminense enfrentará o The Strongest, na Bolívia. No mesmo dia, o River buscará reagir em sua visita ao Sporting Cristal, no dia 25 de maio.

Peruanos (últimos colocados, sem pontos) e bolivianos (segundos, com três) se enfrentam ainda nesta terça-feira, em Lima.

--- Ficha técnica:

Local: Maracanã (Rio de Janeiro)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Gols:

Fluminense: Cano (29', 53' e 86'), Arias (75' e 90+1')

River Plate: Beltrán (39')

Cartões amarelos:

Fluminense: Felipe Melo (26'), André (77'), Lima (89'), Ganso (90+3')

River Plate: González Pirez (27'), Pérez (31'), Beltrán (45+3'), Aliendro (90+1')

Expulsões:

River Plate: González Pirez (68')

Escalações:

Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Nino (cap), Felipe Melo (Vitor Mendes 70'), Marcelo (John Kennedy 88') - Jhon Arias, André, Ganso, Alexsander, Keno (Lima 41') - Germán Cano (Lelê 88'). Técnico: Fernando Diniz.

River Plate: Franco Armani - Marcelo Herrera, Leandro González Pirez, Emanuel Mammana (Pablo Solari 62'), Milton Casco - Aliendro, Enzo Pérez (cap.) (Palavecino 83'), De La Cruz (Paradela 63') - Ignacio Fernández (Robert Rojas 70'), Lucas Beltrán (Santiago Simón 83'), Barco. Técnico: Martín Demichelis.

