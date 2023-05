Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

A Estée Lauder anuncia uma das maiores estrelas da moda, a supermodelo holandesa Imaan Hammam, como sua mais nova embaixadora mundial da marca. Imaan se une à lista atual de talentos internacionais da Estée Lauder, incluindo Adut Akech, Ana de Armas, Amanda Gorman, Bianca Brandolini D'Adda, Carolyn Murphy, Grace Elizabeth, Karlie Kloss, Koki e Yang Mi. A primeira campanha de Imaan estreia em julho de 2023.

"Imaan se tornou rapidamente um ícone no setor da moda", disse Justin Boxford, Presidente Global das Marcas Estée Lauder e AERIN Beauty. "Além de sua energia fenomenal, carisma, beleza e motivação, é sua paixão e dedicação em defender mulheres jovens em todos os lugares que se conecta profundamente aos valores centrais de nossa marca e irá nos ajudar a continuar inspirando nossos clientes a nível mundial."

"Estou muito honrada em fazer parte da família Estée Lauder", disse Imaan. "A Estée Lauder tem uma herança tão rica e alguns dos produtos de beleza mais icônicos, que tenho muito orgulho de fazer parte desta marca que defende o avanço feminino ao redor do mundo."

Sobre Imaan Hammam:A supermodelo e ativista holandesa, Imaan Hammam, é um ícone no setor da moda e um exemplo brilhante para mulheres jovens em todos os lugares. De ascendência marroquina e egípcia, Imaan cresceu em Amsterdã como uma dos seis filhos de dois imigrantes. Imaan fez sua estreia na passarela em 2013 para Jean-Paul Gaultier, Givenchy, Hermes, Proenza Schouler, Chanel e Valentino.

Ela é o tema favorito dos aclamados fotógrafos de moda Steven Meisel, Craig McDean, Annie Leibovitz, David Sims, Mert & Marcus, Willy Vanderperre, Jamie Hawkesworth, Inez & Vinoodh e Mario Sorrenti. Ela foi capa da edição de setembro da Vogue americana, bem como das edições italiana, britânica, francesa, mexicana, árabe, chinesa, espanhola e japonesa, além da Harper's Bazaar, WSJ, i-D, Elle e Vanity Fair. Também estrelou campanhas para marcas como Tiffany & Co, Chanel, Versace, Fendi, Moschino e Calvin Klein, entre outras.

Como embaixadora internacional da organização sem fins lucrativos 'She's the First', também nomeada a 'Powerhouse of the Year' de 2021, Imaan defende mulheres jovens de todas as origens. Reconhecida por seu papel como ativista, bem como por suas contribuições para o setor da moda, Imaan ganhou um dos prêmios de Mulher do Ano da Bazaar em 2020.

Sobre a Estée Lauder:Estée Lauder é a principal marca da The Estée Lauder Companies Inc. Fundada por Estée Lauder, uma das primeiras mulheres empresárias do mundo, a marca hoje continua seu legado de criar produtos de maquiagem e cuidados com a pele mais inovadores, sofisticados e de alto desempenho com fragrâncias icônicas, tudo infundido com uma compreensão profunda das necessidades e desejos femininos. Hoje, a Estée Lauder se envolve com mulheres em mais de 150 países e territórios ao redor do mundo e em dezenas de pontos de contato, da loja ao digital. E cada um destes relacionamentos reflete consistentemente o poderoso e autêntico ponto de vista de mulher para mulher da Estée.

