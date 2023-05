Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) anunciou hoje o lançamento da indexação personalizada para consultores de investimento registrados (Registered Investment Advisors - RIAs), uma nova solução de indexação direta que permite a RIAs personalizar portfólios de clientes.

A indexação personalizada permite que RIAs criem portfólios personalizados para seus clientes que detêm diretamente títulos subjacentes de um índice, em vez de comprar um fundo de índice tradicional. Esta abordagem oferece diversos benefícios, incluindo a capacidade de personalizar portfólios para alinhá-los com objetivos de investimento específicos, bem como incluir ou excluir ações específicas com base nas preferências de ESG e outros fatores. Ao contrário do investimento tradicional em ETF, a indexação personalizada não possui uma taxa de despesas e vem com mínimos baixos, permitindo que RIAs personalizem o investimento segundo com as necessidades de seus clientes.

"O conjunto abrangente de serviços de consultoria da IBKR, incluindo nenhuma taxa de custódia ou mínimos, plataformas de negociação avançadas, acesso ao mercado internacional e nenhuma equipe de consultoria interna para competir com os consultores, nos torna o custodiante ideal para RIAs de todos os portes", disse Milan Galik, Diretor Executivo da Interactive Brokers. "A indexação personalizada aperfeiçoa ainda mais este pacote e permite que os consultores criem portfólios personalizados alinhados com as metas de investimento específicas de seus clientes."

Os RIAs que usam indexação personalizada mediante corretores interativos terão acesso a uma ampla gama de opções de índice, incluindo índices populares e ETFs, como S&P 500 e NASDAQ 100. Eles podem ajustar seus portfólios ao ajustar ponderações de títulos individuais dentro do índice.

A indexação personalizada através de corretores interativos permite que RIAs:

-- Criem e personalizem modelos de índice direto com base em uma lista selecionada de ETFs

-- Modifiquem pesos de destino ou usem regras personalizadas que deem suporte a listas de exclusão definidas pelo usuário e referentes a ESG

-- Ponderem acima ou abaixo ações em uma variedade de métricas financeiras

Além da indexação personalizada, a Interactive Brokers oferece uma gama de ferramentas e recursos para ajudar RIAs a gerenciar seus negócios, incluindo análise de portfólios, relatórios de desempenho e uma plataforma de negociação robusta. Os recursos disponíveis na plataforma IBKR RIA incluem:

-- Ausência de cobrança de ingressos, taxas de custódia, mínimos e taxas de tecnologia, software, plataforma ou relatórios

-- Nenhuma equipe de consultoria interna para competir com consultores para clientes

-- Capacidade de negociar ações, opções, mercados futuros, moedas, títulos e fundos em 150 mercados a partir de uma única plataforma unificada

-- Ferramentas especializadas de consultoria, incluindo alocação comercial, coleta de prejuízos fiscais, portfólios modelo e muitos outros

-- CRM gratuito, gerenciamento de portfólios e plataforma de negociação, além de PortfolioAnalyst®, que oferece aos consultores a capacidade de consolidar e analisar todo o portfólio de um cliente, incluindo ativos mantidos em outras instituições

-- Faturamento de clientes automatizado e flexível

-- Serviços gratuitos de criação de sites

-- Funções de cartão de débito e pagamento de contas disponíveis a clientes de consultores nos EUA

Para mais informação sobre a indexação personalizada da IBKR para RIAs, acesse:

EUA e países atendidos pela IB LLC:https://www.interactivebrokers.com/en/trading/lp-custom-indexing.php Canadá: https://www.interactivebrokers.ca/en/trading/lp-custom-indexing.php Reino Unido: https://www.interactivebrokers.co.uk/en/trading/lp-custom-indexing.php Europa Ocidental: https://www.interactivebrokers.ie/en/trading/lp-custom-indexing.php Europa Central: https://www.interactivebrokers.hu/en/trading/lp-custom-indexing.php Hong Kong: https://www.interactivebrokers.com.hk/en/trading/lp-custom-indexing.php Singapura: https://www.interactivebrokers.com.sg/en/trading/lp-custom-indexing.php Austrália: https://www.interactivebrokers.com.au/en/trading/lp-custom-indexing.php Índia: https://www.interactivebrokers.co.in/en/trading/lp-custom-indexing.php

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas do Interactive Brokers Group oferecem execução automatizada de títulos e custódia de valores mobiliários, commodities e câmbio estrangeiro 24 horas por dia em mais de 150 mercados em vários países e moedas, de uma única plataforma unificada para clientes de todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para gerenciar seus portfólios de investimentos. Nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gerenciamento de risco e portfólio, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores sobre os investimentos. Pelo quinto ano consecutivo, a Barron classificou a Interactive Brokers como a número 1, com 5 de 5 estrelas, em sua avaliação de 25 de março de 2022, Melhor Corretor On-line.

