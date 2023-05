Comitê Olímpico Brasileiro aumenta suspensão de Wallace para cinco anos

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) aumentou a suspensão do jogador de vôlei Wallace Leandro de Souza para cinco anos nesta terça-feira, após uma "falha" na sanção de 90 dias por incitar violência no Instagram contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O campeão olímpico de 35 anos com o Brasil nos Jogos do Rio de Janeiro-2016 havia publicado um 'story' no final de janeiro com uma foto sua em um clube de tiro, perguntando a seus mais de 350 mil seguidores se atirariam no presidente, com o ferramenta de pergunta da rede social.

A publicação gerou escândalo e o atleta foi suspenso das quadras pelo COB por 90 dias, contados a partir de 3 de fevereiro.

No entanto, Wallace conseguiu entrar com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei (STJDV) que supostamente o habilitou a disputar a final da Superliga masculina no dia 30 de abril.

Nessa partida, Wallace entrou na quadra como reforço para sua equipe, o Sada Cruzeiro de Belo Horizonte, que se sagrou campeão.

Mas o COB deslegitimou a autorização e considerou que tanto o atleta quanto a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) desobedeceram a suspensão.

O jogador "atuou livremente em quadra quando se encontrava suspenso de suas atividades em razão de ato antiético (...) consistente em incitar a violência por meio de redes sociais sugerindo tiros no presidente da República", diz a resolução publicada pelo Comitê de Ética do COB em seu site.

Por isso, decidiu agravar a suspensão "de 90 dias para 5 anos" aplicada a Wallace, "mantendo-o afastado por este período de todo e qualquer evento referente ao voleibol" da federação, confederação ou comitê olímpico.

Também ampliou de um a cinco anos o prazo pelo qual o jogador está impedido de representar a Seleção Brasileira, da qual Wallace se aposentou em 2022.

A CBV, que permitiu a participação de Wallace no domingo, também foi sancionada nesta terça e suspensa do COB.

Diante da repercussão de sua postagem, o jogador, conhecido seguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro, apagou o story e pediu desculpas publicamente.

Mas o governo Lula pediu imediatamente sanções e uma investigação contra o atleta.

