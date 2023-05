AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2023 ATÉ QUARTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Liberdade de Imprensa -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 3)

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre 'Construir a confiança para uma paz duradoura' - 12H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

BOGOTÁ (Colômbia) - Colômbia: ameaça de erupção do vulcão Nevado del Ruiz - (até 31 de Julho)

CALI (Colômbia) - Encontro mundial das culturas populares - (até 6 de Maio)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Armênia e Azerbaijão realizam negociações de paz - (até 4)

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Visita da embaixadora dos EUA na ONU Linda Thomas-Greenfield - (até 4)

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Decisão sobre taxas de juros (BCB) - (até 3)

Europa

MAMOUDZOU (França) - Operação contra imigração ilegal em Mayotte - (até 20 de Maio)

(+) PARIS (França) - Relatório da FAO sobre crise alimentar - 06H00

(+) MILÃO (Itália) - Resultados Enel Q4 - 15H00

BERLIM (Alemanha) - Visita de ex-presidente dos EUA Barack Obama - 16H00

(+) MOSCOU (Rússia) - Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, realiza briefing semanal -

África

(+) NAIRÓBI (Quênia) - Visita do secretário-geral da ONU António Guterres - (até 5)

Esportes

MIAMI (Estados Unidos) - Futebol: Liga das Nações da CONCACAF (2022-2023) - (até 18 de Junho)

QUINTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2023

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Reunião do comitê sobre covid da OMS -

Oriente Médio e África do Norte

(+) CARTUM (Sudão) - Trégua entre o exército e as Forças de Apoio Rápido (FAR) - (até 11)

SEXTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30

África

NAIRÓBI (Quênia) - Audiência de seis professores acusados de forçar alunos a simular sexo -

(+) BUJUMBURA (Burundi) - Visita do secretário-geral da ONU António Guterres - (até 6)

Esportes

DOHA (Catar) - Meeting da Liga Diamante de Atletismo 2022 -

SÁBADO, 6 DE MAIO DE 2023

América

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Passeata convocada por opositores do presidente Gustavo Petro - 13H00

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Cerimônia de coroação do rei Charles III - 08H00

DOMINGO, 7 DE MAIO DE 2023

América

(+) SANTIAGO (Chile) - Eleição dos membros de Assembleia Constituinte que elaborará proposta de nova Constituição -

Europa

(+) WINDSOR (Reino Unido) - Concerto em homenagem à coroação do rei Charles III no Castelo de Windsor -

(+) COTTBUS (Alemanha) - Fridays for Future, protesto do Greenpeace pela eliminação antecipada do carvão na mina a céu aberto de Nochten - 08H30

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2023

Europa

(+) REINO UNIDO - Feriado marca a coroação do rei Charles III -

(+) PARIS (França) - Aniversário de 120 anos da morte do artista francês Paul Gauguin -

TERÇA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2023

América

(+) CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Lançamento da missão Axiom Space (Ax-2) para a ISS com astronautas sauditas - 00H43

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Parada militar em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial -

(+) MÁLAGA (Espanha) - Exposição 'Picasso, escultor' é inaugurada no Museu Picasso de Málaga -

Oriente Médio e África do Norte

AL-MANSURAH (Egito) - Julgamento do pesquisador Patrick Zaki acusado de 'espalhar notícias falsas' -

