Vídeo: prisioneiro de guerra na Ucrânia chora ao comer maçã após de ser resgatado

Um soldado que participou da guerra na Ucrânia viralizou nas redes sociais nesta semana após a publicação no TikTok de um vídeo em que ele se emociona ao comer uma maçã depois de mais de um ano de conflito armado.



No vídeo, é possível ver o homem comendo uma maçã e chorando ao se alimentar. O momento aconteceu logo após ele ser resgatado do local em que estava sendo mantido preso. Ele havia sido capturado por tropas russas e enviado para uma espécie de campo de concentração de prisioneiros ucranianos.

Ainda no vídeo feito logo após o resgate, é possível ouvir um outro soldado dizendo que sonhou com o momento de comer uma fruta; outro combatente resgatado disse ter perdido 20 kg na prisão. O homem que viralizou nas redes sociais do mundo todo estava nos campos de batalha há mais de 1 ano.

Confira vídeo de soldado ucraniano chorando ao comer maçã depois de ter sido resgatado de tropas russas

O homem que aparece chorando no vídeo compõe um grupo de 44 pessoas que foram resgatadas da prisão russa, no qual 42 eram soldados e duas eram civis. A informação foi confirmada na quarta-feira, 26, pelo chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Andriy Yermak.

Segundo Yermak, alguns dos prisioneiros recuperados apresentavam marcas de tortura no corpo. Desde o começo da guerra entre Ucrânia e Rússia, acontecem trocas regulares de prisioneiros entre os países.



