City vence Fulham com gols de Haaland e Julián Álvarez (2-1) e assume liderança da Premier League

O Manchester City venceu o Fulham por 2 a 1 neste domingo, graças a um gol do argentino Julián Álvarez, e se tornou o líder provisório da Premier League na 34ª rodada.

O norueguês Erling Haaland marcou de pênalti (3') seu 34º gol da temporada no campeonato, após Álvarez ser derrubado na área no início da partida pelo americano Tim Ream.

Os donos da casa reagiram rápido, com um gol do brasileiro Carlos Vinícius que deixou tudo igual no placar (15'), mas com meia hora de jogo, Álvarez marcou o golaço da vitória com um chute forte da entrada da área (36').

Com este triunfo, os 'Citizens' passam a liderar o campeonato provisoriamente com 76 pontos, um a mais que o Arsenal, que recebe o Chelsea na terça-feira. Mas após esse clássico londrino o Manchester City ainda terá disputado dois jogos a menos que os 'Gunners'.

Manchester United (4º) e Newcastle (3º) também venceram neste sábado, o que os deixa mais perto de garantir a classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Os 'Red Devils' conseguiram vencer por 1 a 0 em Old Trafford o Aston Villa (6º), que vinha embalado graças a um gol do português Bruno Fernandes (39').

Os 'Magpies' tiveram mais dificuldades. Foram para o intervalo perdendo para o lanterna Southampton, que abriu o placar com um gol do escocês Stuart Armstrong (39').

Uma dobradinha do inglês Callum Wilson (54' e 81'), que entrou no início do segundo tempo, e um gol contra de Theo Walcott (79'), deram a vitória ao time da casa em Saint James Park.

Em outro jogo disputado neste domingo, o Bournemouth (13º) deu um passo crucial para sua permanência na Premier League ao vencer o Leeds (16º), adversário direto dos 'Cherries', por 4 a 1. O atacante Jefferson Lerma abriu marcando duas vezes no primeiro tempo (20' e 24') e Patrick Bamford respondeu pouco depois (32'). Mas na segunda etapa Dominic Solanke (63') e o ganês Antoine Semenyo (90+1') fecharam o placar.

-- Jogos da 34ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Crystal Palace - West Ham 4 - 3

Brentford - Nottingham 2 - 1

Brighton - Wolverhampton 6 - 0

- Domingo:

Fulham - Manchester City 1 - 2

Newcastle - Southampton 3 - 1

AFC Bournemouth - Leeds 4 - 1

Manchester United - Aston Villa 1 - 0

Liverpool - Tottenham

- Segunda-feira:

(16h00) Leicester - Everton

- Terça-feira:

(16h00) Arsenal - Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 76 32 24 4 4 84 30 54

2. Arsenal 75 33 23 6 4 78 38 40

3. Newcastle 65 33 18 11 4 61 27 34

4. Manchester United 63 32 19 6 7 49 39 10

5. Tottenham 54 33 16 6 11 60 53 7

6. Aston Villa 54 34 16 6 12 46 42 4

7. Liverpool 53 32 15 8 9 61 39 22

8. Brighton 52 31 15 7 9 61 40 21

9. Brentford 50 34 12 14 8 52 44 8

10. Fulham 45 33 13 6 14 45 45 0

11. Crystal Palace 40 34 10 10 14 35 45 -10

12. Chelsea 39 32 10 9 13 30 35 -5

13. AFC Bournemouth 39 34 11 6 17 36 64 -28

14. Wolverhampton 37 34 10 7 17 29 50 -21

15. West Ham 34 33 9 7 17 37 47 -10

16. Leeds 30 34 7 9 18 43 67 -24

17. Nottingham 30 34 7 9 18 30 62 -32

18. Leicester 29 33 8 5 20 44 57 -13

19. Everton 28 33 6 10 17 25 50 -25

20. Southampton 24 34 6 6 22 28 60 -32

./bds-dam/dr/aam

