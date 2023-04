'Pedra do Destino' a caminho de Londres para a coroação de Charles III

A "Pedra de Scone", ou "Pedra do Destino", um dos principais símbolos da coroação do rei Charles III em 6 de maio, iniciou na quinta-feira a viagem da Escócia até a Abadia de Westminster, em Londres.

O Castelo de Edimburgo, a capital escocesa, organizou uma cerimônia durante a noite de quinta-feira (27), antes da saída da pedra de 152 quilos, símbolo histórico da monarquia escocesa.

O rei Edward I levou a pedra da Escócia como espólio de guerra no século XIV.

O bloco de pedra, que viaja sob medidas de segurança rígidas, será colocado sob o trono do rei Edward, que é utilizado nas cerimônias de coroação há mais de 700 anos.

A pedra, também conhecida como "Pedra da Coroação", foi roubada por um grupo de estudantes escoceses em 1950, mas retornou a Londres em 1951.

E simbolicamente foi devolvida à Escócia em 1996, em pleno auge do sentimento independentista, mas com a condição de que poderia ser utilizada nas futuras coroações britânicas.

Após a cerimônia em Edimburgo, o primeiro-ministro escocês, Humza Yousaf, favorável à independência da Escócia, descreveu um "momento histórico".

De acordo com a lenda, a pedra foi retirada da Terra Santa, com passagens por Egito, Sicília, Espanha e Irlanda, antes de chegar ao mosteiro escocês de Scone no século IX.

Porém, de acordo com David Breeze, professor de História e Arqueologia da Universidade de Edimburgo, é muito provável que na verdade tenha procedência do reino escocês dos Pictos.

