Austrália fecha central de carvão mais antiga e aposta em energias renováveis

A central de energia elétrica a carvão mais antiga da Austrália foi fechada nesta sexta-feira (28), no momento em que o país, tradicionalmente um grande adepto dos combustíveis fósseis, inicia o processo de mudança para as energias renováveis.

Construída em 1971, a unidade de Liddell, que fica a três horas de carro de Sydney, fornecia 10% da energia elétrica utilizada no estado de Nova Gales do Sul, o mais populoso da Austrália.

A AGL, proprietária da central, informou que levará dois anos para desmantelar as instalações e depois desenvolver projetos de energia limpa, como uma usina de hidrogênio.

O país da Oceania foi durante muito tempo um dos principais produtores e exportadores de carvão, uma indústria crucial para sua economia e contra a qual vários governos se recusaram a atuar.

Porém, o Partido Trabalhista (centro-esquerda) foi eleito no ano passado com a promessa de levar o país a gerar 82% de sua eletricidade com energias renováveis até 2030.

Atualmente, apenas 30% da energia elétrica do país procede de fontes limpas.

A pressão da opinião pública para que o país enfrente a crise climática levou muitas empresas australianas de combustíveis fósseis a optar por fechar suas antigas usinas de carvão.

A maior instalação deste tipo no país, a central de Eraring em Nova Gales do Sul, vai deixar de funcionar em 2025 e outras seguirão o exemplo na próxima década.

A Austrália tem os ingredientes naturais para virar uma superpotência de energia renovável, declarou à AFP o especialista em finanças climáticas Tim Buckley. O desafio será armazenar esta energia e transportá-la por longas distâncias até áreas habitadas, alertou.

Apesar da nova estratégia verde, a economia australiana ainda depende muito das exportações de carvão e gás. E o governo tem dezenas de projetos de gás, carvão e petróleo em sua agenda, o que representa uma contradição, de acordo com vários analistas.

