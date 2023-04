Comunicado do Business Wire :OpSec Security

OpSec Group, líder mundial em soluções de proteção de marca e gestão de propriedade intelectual (IP), e Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB) ("Investcorp Europe"), uma empresa de aquisição com finalidade especial, anunciaram hoje que assinaram um contrato definitivo de combinação de negócios que resultaria no OpSec Group se tornar uma empresa pública. Após encerrar a combinação de negócios proposta, a nova empresa combinada irá operar como OpSec Group.

Visão Geral da Empresa

A OpSec Group é líder mundial em gestão e proteção de marcas e propriedade intelectual. Ele auxilia as empresas a otimizar, monetizar e proteger o valor de suas identidades, ideias e ativos mediante uma variedade de serviços, produtos e soluções habilitados para tecnologia. Cerca de 5.000 das marcas mais reconhecidas do mundo em mídia e tecnologia, esportes e vestuário, produtos de consumo e industriais, bem como governos e instituições financeiras, confiam na OpSec para ajudar a obter valor e garantir a integridade de seu IP físico e digital e portfólios de marcas, desde marcas e tecnologia até produtos e conteúdo. A OpSec é atualmente uma empresa de portfólios administrada pela Investcorp Technology Partners, que é uma afiliada do patrocinador da Investcorp Europe e, após a combinação de negócios proposta, um fundo administrado por um membro da empresa-matriz da Investcorp Europe, Investcorp Holdings B.S.C., continuará detendo o controle econômico e interesse de voto.

Em 18 de abril de 2023, o OpSec Group adquiriu a Zacco, uma empresa líder em gestão e proteção de propriedade intelectual, com sede em Copenhague, Dinamarca. Trazendo consigo uma herança significativa e uma abordagem pioneira para IP, a Zacco teve foco em ajudar os clientes a construir e manter suas ideias de marca, identidade e tecnologia dentro de uma estrutura convencional de IP. O OpSec Group irá combinar os respectivos pontos fortes dos duas empresas para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus portfólios de IP, aproveitar novas oportunidades e combater vulnerabilidades e ameaças que possam trazer.

Para o OpSec Group combinado, que inclui a Zacco, a receita proforma do ano fiscal de 2023 deve ser de cerca de US$ 218 milhões. Como percentual do total, 95% da receita total da OpSec é recorrente e baseada em relações contratuais definidas. O OpSec Group possui um grande histórico em atendimento ao cliente e qualidade, com cerca de 90% de retenção anualmente em uma base de mais de 5.000 clientes. Em combinação com esta forte dinâmica de receita, as margens EBITDA se expandiram do ano fiscal de 2021 ao ano fiscal de 2023.

Ao longo da história de várias décadas da empresa, o OpSec Group se tornou líder de mercado em proteção de marca e gerenciamento de IP, mediante uma combinação de crescimento orgânico e aquisições estratégicas. A OpSec opera nos seis principais segmentos de mercado, incluindo:

-- Gestão de portfólios de IP inclui serviços gerenciados e de consultoria em todo o ciclo de vida do IP, desde a realização de auditorias, estratégias e registros de portfólio de IP, até serviços digitais e de IP relacionados, como validações, renovações, monitoramento e gerenciamento de ativos digitais.

-- Soluções de marcas incluem licenciamento, comercialização, aprimoramento de marcas e rastreabilidade de produtos. Em geral, combina produtos físicos, como etiquetas de segurança ou ajustes de vestuário, com software que mantém programas de licenciamento e cadeia de fornecimento ou conformidade de canais.

-- Proteção online de marcas inclui serviços habilitados para tecnologia, a fim de detectar e aplicar contra infrações de marcas registradas, sobretudo vendas falsificadas e imitação de identidades de marcas bem como danos à reputação, que podem resultar da representação fraudulenta de marcas.

-- Proteção de mídia online inclui serviços habilitados para tecnologia, a fim de detectar e aplicar contra infrações online de mídia digital protegida por direitos autorais, em particular vídeos e músicas.

-- Cartões de transação incluem recursos de autenticação de alta segurança para cartões de pagamento, especificados por proprietários de redes mundiais de pagamento e aplicados pelos emissores de cartões.

-- Soluções governamentais incluem esquemas de tributação indireta para produtos controlados, como álcool e tabaco, bem como identidades emitidas por governos e outros documentos oficiais.

"O OpSec Group foi fundado com a missão de se tornar líder em proteção e aprimoramento de marcas", disse o Dr. Selva Selvaratnam, Diretor Executivo do OpSec Group. "Nosso alvo é trazer inovação ao modo como as empresas criam e protegem o significativo valor intangível incorporado em suas marcas e produtos. Com o valor internacional de falsificação e pirataria estimado em US$ 2,8 trilhões em 2022, a ameaça representada por imitadores, piratas de conteúdo e fraudadores é profunda, parecendo destinada a aumentar ainda mais devido ao crescimento contínuo do comércio eletrônico, conteúdo online e mídia social. Criar, nutrir e proteger a propriedade intelectual e identidades de marcas neste ambiente se tornou, sem dúvida, uma das prioridades definidoras das empresas de liderança. Estamos empolgados em fazer parceria com a Investcorp Europe para expandir nossa presença neste âmbito e aproveitar a oportunidade de crescimento que temos pela frente."

No OpSec Group, cientistas de materiais, engenheiros óticos e projetistas de produtos trabalham ao lado de profissionais de propriedade intelectual, investigadores, analistas online e engenheiros de software. Sua equipe internacional de cerca de 1.300 pessoas trabalha para garantir a integridade das marcas e seus IPs ao redor do mundo, operando em instalações de produção seguras, laboratórios de design, centros de serviços e uma central de operações de segurança. A inovação está no centro do OpSec Group, com enorme ênfase no talento da engenharia e um roteiro de novos produtos, serviços e soluções atrativos.

"Todos nós da Investcorp Europe estamos incrivelmente animados por fazer parceria com o OpSec Group nesta transação. Selva e a impressionante equipe de liderança do OpSec Group têm profundo conhecimento em todos os aspectos de otimização, monetização e proteção de marcas e propriedade intelectual", disse a baronesa Ruby McGregor-Smith C.B.E., Diretora Executiva da Investcorp Europe. "Eles criaram uma oferta sólida que protege algumas das marcas mais icônicas do mundo, e acredito que o OpSec Group está muito bem posicionado para agregar valor a longo prazo a todas as partes interessadas."

"Nosso objetivo desde a fundação da Investcorp Europe vem sendo identificar e auxiliar uma empresa em sua transição aos mercados públicos e, talvez mais importante, apresentar uma oportunidade diferenciada que a Investcorp Europe acredita que seria atrativa a nossos acionistas", disse Hazem Ben-Gacem, Presidente da Investcorp Europe e também Co-Diretor Executivo da Investcorp Holdings B.S.C. "Acreditamos que o OpSec Group representa uma grande oportunidade de investir em um líder verdadeiramente mundial e definidor de categoria nos campos de proteção e aprimoramento de marcas, e que a estrutura desta transação irá posicionar esta empresa para ter a oportunidade de executar em uma escala ainda mais ampla."

Destaques de Investimento do OpSec Group

-- Líder mundial em fornecer otimização, monetização e proteção de marcas e propriedade intelectual com uma oferta completa de ponta a ponta.

-- Mercados endereçáveis grandes e em rápido crescimento, tendo o benefício de uma série de macrotendências que impulsionam o aumento dos gastos em marcas e propriedade intelectual.

-- Orientada à inovação, com soluções aprimoradas por tecnologia proprietária e plataformas modernas de software.

-- Excepcional capacidade da base de clientes, representando cerca de dois terços das 100 Melhores Marcas Globais Interbrand do mundo.

-- Forte equipe de gestão com décadas de experiência e histórico de sucesso de fusões e aquisições, além de integração.

-- Rota significativa para o crescimento através da expansão contínua em mercados e capacidades existentes / adjacentes, inclusive mediante fusões e aquisições.

-- Finanças convincentes mantidas por base de receita altamente recorrente bem como intenso crescimento e lucratividade.

Resumo da Transação

O valor corporativo proforma da empresa combinada é de cerca de US$ 426 milhões. Esta transação tem o suporte de US$ 50 milhões do patrocinador da Investcorp Europe, com até US$ 199 milhões em receitas brutas de transações disponíveis sujeitas a resgates pelos acionistas da Investcorp Europe. Qualquer receita incremental será mantida no balanço, com os investidores atuais acumulando 96% de sua propriedade proforma.

A transação, aprovada por unanimidade pelos conselhos administrativos do OpSec Group e da Investcorp Europe, incluindo um comitê especial do conselho administrativo da Investcorp Europe formado com o fim de avaliar a transação, está sujeita à aprovação dos acionistas da Investcorp Europe e outras condições usuais de fechamento, incluindo o recebimento de certas aprovações regulatórias, devendo ser concluída no segundo semestre de 2023.

Informações adicionais sobre a transação proposta, incluindo uma cópia do contrato de combinação de negócios e apresentação aos investidores, serão fornecidas em um Relatório Atual no Formulário 8-K a ser apresentado pela Investcorp Europe à Securities and Exchange Commission ("SEC"), e estará disponível em www.sec.gov. A OpSec Holdings, uma empresa isenta recém-formada e incorporada com responsabilidade limitada nas Ilhas Cayman ("OpSec Holdings"), será a empresa pública sobrevivente após a consumação da combinação de negócios e apresentará uma declaração de registro (que irá conter uma declaração de procuração e prospecto) à SEC vinculada à transação.

Consultorias

A Citigroup Global Markets Inc. ("Citigroup") está atuando como consultoria de mercado de capitais e a Credit Suisse Securities (EUA) LLC ("CS") está atuando como consultoria financeira e de mercado de capitais da Investcorp Europe, enquanto a Shearman & Sterling LLP está atuando como consultoria jurídica da Investcorp Europe. A Proskauer Rose LLP está atuando como consultoria jurídica do OpSec Group e da OpSec Holdings. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP está atuando como consultoria jurídica do Citigroup e CS.

Informações da Teleconferência com Investidores

A liderança do OpSec Group e da Investcorp Europe irá realizar uma teleconferência conjunta com investidores para discutir a transação proposta hoje, 26 de abril de 2023, às 8h30 ET. Um webcast dos comentários preparados, bem como uma apresentação de investidores associados, podem ser acessados no site de relações com investidores do OpSec Group em https://www.opsecsecurity.com/investors/.

Sobre a Investcorp Europe Acquisition Corp I

A Investcorp Europe Acquisition Corp I é uma empresa de aquisição com finalidade especial formada com o fim de efetuar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios semelhante com uma ou mais empresas na Europa Ocidental, incluindo o Reino Unido, ou norte da Europa e, oportunamente, a Turquia, além de empresas com foco em serviços empresariais, consumo e estilo de vida, produção de nichos e setores de tecnologia. A Investcorp Europe é liderada pelo Presidente Hazem Ben-Gacem, Vice-Presidente Peter McKellar, Diretora Executiva, a baronesa Ruby McGregor Smith, CBE, Diretor de Investimentos Alptekin Diler e Diretor Financeiro Craig Sinfield-Hain. A oferta pública inicial da Investcorp Europe foi em dezembro de 2021 e suas ações ordinárias classe A estão cotadas na Nasdaq sob o símbolo IVCB.

Sobre o OpSec Group

O OpSec Group é líder mundial em otimização, monetização e proteção de marcas e propriedade intelectual. O OpSec Group remonta suas origens ao longo de várias décadas e tem orgulho de atender muitos dos principais proprietários de marcas, licenciadores e proprietários de direitos de mídia do mundo, bem como governos e instituições financeiras. Como inovador e pioneiro em IP e proteção de marcas, o OpSec Group aborda o valor e a vulnerabilidade de marcas em domínios físicos e digitais. O OpSec Group reúne diversas disciplinas, desde o gerenciamento de IP e concepção de segurança até o desenvolvimento de software, a fim de garantir que as soluções sejam práticas, eficazes e lideradas pelas marcas.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa inclui declarações verbais feitas de tempos em tempos por representantes da Investcorp Europe, OpSec Group e OpSec Holdings, podendo conter declarações que não são fatos históricos, mas declarações prospectivas para fins das disposições de porto seguro sob as leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo a Lei de Reforma de Litígios de Valores Privados dos EUA de 1995. Em geral, declarações prospectivas são acompanhadas por palavras como "acredita", "pode", "poderia", "irá", "estima", "continua", "antecipa", "pretende", "alvo", "meta", "esperar", "deveria", "iria", "planeja", "prevê", "projeta", "prognostica", "potencial", "parecer", "busca", "futuro", "perspectiva" e expressões semelhantes que preveem ou indicam eventos ou futuras tendências ou que não são declarações de assuntos históricos. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre projeções, estimativas e previsões de receita e outras métricas financeiras e de desempenho, bem como projeções de oportunidades e expectativas de mercado, rendimentos de caixa esperados da transação, capacidade de concluir a combinação de negócios devido à falha em obter a aprovação dos acionistas da Investcorp Europe ou satisfazer outras condições de fechamento no contrato de combinação de negócios, ocorrência de qualquer evento que possa dar origem à rescisão do contrato de combinação de negócios, capacidade de reconhecer benefícios antecipados do contrato de combinação de negócios, quantidade de pedidos de resgate feitos por acionistas públicos da Investcorp Europe, valor patrimonial implícito estimado da empresa combinada, capacidade do OpSec Group de competir efetivamente em seu setor, capacidade do OpSec Group de escalar e expandir seus negócios, posição de caixa do empresa combinada após o fechamento e momento do fechamento da combinação de negócios. Declarações prospectivas são previsões, projeções e outras declarações sobre eventos futuros com base em expectativas e suposições atuais e, como resultado, estão sujeitas a riscos e incertezas. Você deve considerar com cuidado riscos e incertezas descritos no prospecto final da Investcorp Europe, apresentado à SEC em 17 de dezembro de 2021 (o "Prospecto Final da Investcorp Europe") e no Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano finalizado em 31 de dezembro de 2022, em cada caso, sob o título "Fatores de Risco", e outros documentos da OpSec Holdings ou Investcorp Europe apresentados, ou a serem apresentados, incluindo a declaração de procuração / prospecto, junto à SEC. Podem haver riscos adicionais que a Investcorp Europe, OpSec Group e OpSec Holdings atualmente não conheçam ou que atualmente acreditam serem imateriais, que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disto, as declarações prospectivas refletem expectativas, planos ou previsões de eventos futuros e opiniões da Investcorp Europe, OpSec Group e OpSec Holdings na data deste comunicado à imprensa. A Investcorp Europe, OpSec Group e OpSec Holdings antecipam que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que suas avaliações sejam alteradas. Contudo, embora a Investcorp Europe, OpSec Group e OpSec Holdings possam optar por atualizar estas declarações prospectivas em algum momento no futuro, a Investcorp Europe, OpSec Group e OpSec Holdings se isentam especificamente de qualquer obrigação de fazê-lo. Estas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representando avaliações da Investcorp Europe, OpSec Group e OpSec Holdings em qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa. Como consequência, confiança indevida não deve ser depositada nas declarações prospectivas.

Informações Adicionais e Onde Encontrá-las

Esta comunicação é apenas para fins informativos e não pretende, nem constitui uma oferta de subscrição, compra ou venda, solicitação de uma oferta de subscrição, compra ou venda ou um convite à subscrição, compra ou venda de quaisquer títulos ou solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição segundo ou em conexão à transação proposta ou de outro modo, nem haverá qualquer venda, emissão ou transferência de títulos em qualquer jurisdição em violação da lei aplicável. Nenhuma oferta de títulos deve ser feita, exceto mediante um prospecto que satisfaça os requisitos da Seção 10 do Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado e, caso contrário, segundo a lei aplicável.

Em associação à transação proposta, a OpSec Holdings pretende apresentar à SEC uma declaração de registro no Formulário F-4, que irá incluir uma declaração de procuração / prospecto preliminar e outros documentos pertinentes, que serão tanto a declaração de procuração a ser distribuída a acionistas da Investcorp Europe em conexão à solicitação de procurações da Investcorp Europe para o voto de acionistas da Investcorp Europe referente à proposta de combinação de negócios e outros assuntos que possam ser descritos na declaração de registro, como no prospecto relativo à oferta e venda de títulos da OpSec Holdings a ser emitida em conexão à combinação de negócios. OS ACIONISTAS DA INVESTCORP EUROPE DEVEM LER A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO / PROSPECTO (INCLUINDO QUAISQUER MODIFICAÇÕES OU COMPLEMENTOS E QUAISQUER DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERÊNCIA) BEM COMO OUTROS DOCUMENTOS PERTINENTES VINCULADOS À PROPOSTA DE TRANSAÇÃO QUE A OPSEC HOLDINGS E A INVESTCORP EUROPE IRÁ APRESENTAR COM PRECAUÇÃO À SEC E EM SUA TOTALIDADE QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, POIS IRÃO CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA E AS PARTES DA TRANSAÇÃO PROPOSTA. Acionistas e investidores poderão obter cópias gratuitas da declaração de procuração e outros materiais pertinentes (quando estiverem disponíveis) e outros documentos apresentados pela OpSec Holdings e Investcorp Europe no site da SEC em www.sec.gov. Cópias da declaração de procuração / prospecto (quando estiverem disponíveis) e os apresentações a serem incorporadas por referência a eles também podem ser obtidas, gratuitamente, no site da Investcorp Europe em www.investcorpspac.com ou ao enviar uma solicitação a: Investcorp Europe Holdings Acquisition Corporation, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Ilhas Cayman KY1-1102, em atenção a: CEO

Participantes da Solicitação

A Investcorp Europe, OpSec Group e OpSec Holdings e seus respectivos diretores, diretores executivos e certos funcionários podem ser considerados, segundo as regras da SEC, como participantes da solicitação de procurações quanto à transação proposta. As informações sobre diretores e diretores executivos da Investcorp Europe estão disponíveis no prospecto final da Investcorp Europe com data de 17 de dezembro de 2021 referente a sua oferta pública inicial e aos registros subsequentes da Investcorp Europe junto à SEC. Outras informações sobre o OpSec Group, a OpSec Holdings e os outros participantes da solicitação de procuração e uma descrição de seus interesses diretos e indiretos, por participações de títulos ou de outro modo, estarão contidas na declaração de procuração / prospecto e outros materiais pertinentes a serem apresentados à SEC (quando estiverem disponíveis). Estes documentos podem ser obtidos gratuitamente nas fontes indicadas acima.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230426005427/pt/

Contato

Mídia: Dan Brennan - ICR [email protected]

Investidores: Ryan Flanagan [email protected]

