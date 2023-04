FIA adota novo formato para fins de semana com corrida sprint

O Grande Prêmio do Azerbaijão, a 4ª etapa do Mundial de Fórmula 1, que acontecerá no domingo pelas ruas de Baku, terá um novo formato de sprint com mais classificações e menos treinos livres ao longo do fim de semana, anunciou nesta terça-feira a Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

"Isso vai reforçar o espetáculo dos fins de semana de sprint e melhorar a ação na pista para os fãs de todo o mundo", disse a FIA em um comunicado conjunto com a promotora Formula One, a poucos dias do primeiro fim de semana de sprint da temporada.

Além do Azerbaijão, o novo formato também será implementado em outros cinco Grandes Prêmios: Áustria (2 de julho), Bélgica (30 de julho), Catar (8 de outubro), Estados Unidos (Austin, 22 de outubro) e Brasil (5 de novembro).

Assim, os pilotos farão apenas uma sessão de treinos livres no fim de semana, na manhã de sexta-feira, seguida dos clássicos treinos classificatórios à tarde, que definirá o grid de largada para o Grande Prêmio de domingo.

O dia de sábado será, por sua vez, dedicado ao sprint. Os pilotos entram na pista para uma segunda sessão de classificação (chamada 'Sprint Shootout'), no mesmo modelo de sexta-feira, mas mais curto, que determinará a ordem de partida para a corrida de sprint a ser realizada no mesmo dia.

Até agora, nos fins de semana de sprint, os pilotos disputavam os treinos classificatórios clássicos na sexta-feira, que definiam o grid de largada de uma corrida de 100 quilômetros no sábado, que por sua vez definia o grid de largada para o GP de domingo.

Segundo a FIA, o novo formato vai "incentivar os pilotos a pisar fundo no sábado", já que eles não costumavam assumir todos os riscos durante o sprint para garantir sua posição no grid para a corrida principal.

A atribuição de pontos no final do sprint não muda: apenas os primeiros oito pilotos vão marcar pontos.

A mudança ocorre dois anos após a chegada das corridas sprint em alguns GPs e que têm como objetivo ampliar o espetáculo para três dias.

