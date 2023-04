Newcastle aplica goleada histórica sobre o Tottenham (6-1) e é terceiro na Premier League

O Tottenham (5º) ficou seriamente ameaçado de não disputar a próxima Liga dos Campeões ao sofrer uma goleada histórica, por 6 a 1, fora de casa diante do Newcastle (3º), um adversário direto na corrida, neste domingo, pela 32ª rodada da Premier League.

Os Spurs, que aos 21 minutos de jogo já perdiam por 5 a 0, estão agora seis pontos atrás do Newcastle e do Manchester United (4º), o último time que disputaria a próxima Champions.

O início do jogo em Newcastle foi completamente louco com os 'Magpies' marcando em praticamente todas as suas aproximações à área adversária.

O pesadelo de Hugo Lloris no gol começou quando ele defendeu um chute do brasileiro Joelinton aos pés de Jacob Murphy, que marcou logo aos 61 segundos de jogo.

Poucos minutos depois, Joelinton marcou após driblar Lloris que cometeu uma falha defensiva (6').

E não deu tempo nem de digerir os dois primeiros gols. Três minutos depois, o lendário goleiro da seleção francesa nem se mexeu em um disparo espetacular de Murphy de uma distância de 27 metros (9').

Aos 19, em uma abertura incrível de Joe Willock com a parte de fora do pé encontrou o sueco Alexander Isak no espaço aberto pela defesa dos Spurs e fez 4 a 0.

A festa continuou dois minutos depois, com Isak marcando seu segundo após um passe de calcanhar de Sean Longstaff.

Apenas o Manchester City contra o Watford em setembro de 2019 havia levado menos tempo para marcar cinco gols (18 minutos).

Lloris deixou o campo lesionado, no intervalo da partida. "Não sei se é um músculo, mas está perto do quadril. Senti algo se mover e não parecia bom, mas veremos amanhã ou em dois dias após o exame", disse ele à Sky Sports.

No início do segundo tempo, Harry Kane diminuiu (49') mas Callum Wilson, dois minutos depois de entrar no lugar de Isak, marcou o último gol de sua equipe fechando a goleada em 6 a 1 (68').

No outro jogo deste domingo, o West Ham (13º) goleou o Bournemouth (15º) por 4 a 0, e conquistou três pontos valiosíssimos em sua luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Os autores dos gols dos 'Hammers' foram Michail Antonio (5'), o brasileiro Lucas Paquetá (12'), Declan Rice (43') e o espanhol Pablo Fornals (72').

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Arsenal - Southampton 3 - 3

- Sábado:

Fulham - Leeds 2 - 1

Liverpool - Nottingham 3 - 2

Leicester - Wolverhampton 2 - 1

Crystal Palace - Everton 0 - 0

Brentford - Aston Villa 1 - 1

- Domingo:

Newcastle - Tottenham 6 - 1

AFC Bournemouth - West Ham 0 - 4

- Quarta-feira:

(16h00) Brighton - Manchester City

- Quinta-feira:

(16h00) Manchester United - Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 75 32 23 6 3 77 34 43

2. Manchester City 70 30 22 4 4 78 28 50

3. Newcastle 59 31 16 11 4 54 25 29

4. Manchester United 59 30 18 5 7 46 37 9

5. Tottenham 53 32 16 5 11 58 51 7

6. Aston Villa 51 32 15 6 11 45 41 4

7. Liverpool 50 31 14 8 9 59 38 21

8. Brighton 49 29 14 7 8 54 37 17

9. Fulham 45 31 13 6 12 44 42 2

10. Brentford 44 32 10 14 8 48 43 5

11. Chelsea 39 31 10 9 12 30 33 -3

12. Crystal Palace 37 32 9 10 13 31 40 -9

13. West Ham 34 31 9 7 15 33 41 -8

14. Wolverhampton 34 32 9 7 16 27 44 -17

15. AFC Bournemouth 33 32 9 6 17 31 63 -32

16. Leeds 29 32 7 8 17 41 62 -21

17. Leicester 28 32 8 4 20 43 56 -13

18. Everton 28 32 6 10 16 24 46 -22

19. Nottingham 27 32 6 9 17 26 59 -33

20. Southampton 24 32 6 6 20 27 56 -29

