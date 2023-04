Brasil cai no 'Grupo da Morte' do Mundial Sub-20

O Brasil caiu naquele que pode ser considerado o 'Grupo da Morte' do Mundial Sub-20 (que será disputado entre 20 de maio e 11 de junho) ao lado de Itália, Nigéria, finalistas da competição em 1989 e 2005, e da República Dominicana, que faz sua estreia em um torneio da Fifa, na chave D.

Já a Argentina, país-sede do torneio, estará no grupo A, teoricamente bem mais acessível, com Uzbequistão, Guatemala e Nova Zelândia, conforme definiu o sorteio realizado nesta sexta-feira em Zurique.

Terceira potência sul-americana, o Uruguai (finalista em 1997 e 2013) enfrentará a Inglaterra, campeã do torneio em 2017, o Iraque, quarto colocado em 2013, e a Tunísia no Grupo E.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra representante da Conmebol, a Colômbia, terceira colocada em 2003, vai jogar no Grupo C ao lado de Senegal, quarto em 2015, Japão, finalista em 1999, e Israel, que estreia no torneio.

O Equador, terceiro em 2019, os Estados Unidos, quarto lugar em 1989, Fiji e Eslováquia vão se enfrentar no Grupo B.

A primeira fase do torneio será disputada entre os dias 20 e 28 de maio.

A Argentina fará a estreia no dia 20 de maio contra o Uzbequistão, em Santiago del Estero.

Esta cidade é uma das quatro sedes do torneio, junto com Mendoza, San Juan e La Plata, onde a final será realizada em 11 de junho.

"Temos a chance de continuar desenvolvendo o projeto e de jogar em nosso país. Acho que há muitas coisas positivas", disse o presidente da Associação Argentina de Futebol, Claudio 'Chiqui' Tapia, na conta da AFA no Twitter.

"Estou muito feliz por podermos ser os organizadores do Mundial e por podermos jogar contra esses adversários que caíram no nosso grupo no sorteio", acrescentou.

A Argentina, que detém o recorde de títulos no torneio, com seis, o último em 2007 no Canadá, não se classificou, após ser eliminada na primeira fase do Sul-Americano Sub-20, mas conseguiu participar como anfitriã, substituindo a Indonésia.

O torneio deveria ter sido realizado na Indonésia, mas a Fifa decidiu mudar de sede depois que as autoridades do país asiático, de maioria muçulmana, se recusaram a receber a seleção de Israel.

Os dois países não têm relações diplomáticas. Além disso, a Indonésia defende a causa palestina.

O torneio estava marcado para 2021, mas a pandemia de covid impediu sua disputa.

Esta é a segunda vez que a Argentina organiza o torneio, depois da edição de 2001, na qual conquistou o título com um time comandado por Javier Saviola.

As duas maiores estrelas da história do futebol argentino, Diego Maradona e Lionel Messi, venceram o torneio: no Japão-1979 e na Holanda-2005, respectivamente.

Participaram do sorteio o ex-jogador argentino Juan Pablo Sorín, campeão mundial sub-20 com a 'Albiceleste' no Catar-1995, e o franco-argentino David Trezeguet, que participou do Mundial da Malásia-97 com a seleção da França, eliminada nas quartas de final daquele torneio.

Os dois primeiros de cada um dos seis grupos e os quatro melhores terceiros colocados se classificarão para as oitavas de final, que serão disputadas entre os dias 29 e 31 de maio.

A América do Sul conquistou onze títulos das 22 edições anteriores do torneio (a Argentina seis e o Brasil cinco), enquanto a Europa conquistou dez (Portugal e Sérvia dois cada um, enquanto Espanha, Rússia, Alemanha, Inglaterra, França e Ucrânia, última campeã no Mundial da Polônia-2019, conquistaram um).

O outro título ficou com a África, conquistado por Gana no Egito-2009.

--- Composição dos seis grupos da primeira fase:

Grupo A: Argentina, Uzbequistão, Guatemala, Nova Zelândia.

Grupo B: Estados Unidos, Equador, Fiji, Eslováquia.

Grupo C: Senegal, Japão, Israel, Colômbia.

Grupo D: Itália, Brasil, Nigéria, República Dominicana.

Grupo E: Uruguai, Iraque, Inglaterra, Tunísia.

Grupo F: França, Coreia do Sul, Gâmbia, Honduras.

psr/pm/aam

Tags