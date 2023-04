Pauta de infográficos

* Sudão-golpe-confrontos-Forças-Armadas:

1/ Mapa de Cartum, capital do Sudão, com o estado dos hospitais. (135 x 111 mm) - Disponível

2/ Localização dos confrontos registrados no Sudão de 15 a 20 de abril, às 9h (Bras.). (135 x 126 mm) - Atualização disponível

* Rússia-Ucrânia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia, em 20 de abril às 4h (Bras.). (135 x 162 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em torno a cidade de Bakhmut, que as forças russas buscam controlar. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

3/ Principais características do tanque alemão Leopard 2. (135 x 93 mm) - Reenvio disponível

* Colômbia-mineração-acidente-explosão-carvão:

1/ Mapa da Colômbia localizando o município de Cucunubá, onde aconteceu uma explosão em uma mina de carvão. (45 x 65 mm) - Disponível

2/ Quantidade de mortes anuais por acidentes em minas na Colômbia de 2005 até 31 de maio de 2022, com as principais causas de acidentes entre 2011 e maio de 2022. (135x69 mm) - Reenvio disponível

* Iêmen-acidente-pobreza-emergência: mapa do Iêmen localizando a capital, Saná. (90 x 58 mm) - Disponível

* GB-monarquia-realeza-coroação:

1/ Biografia do rei Charles III. (135 x 133 mm) - Reenvio disponível

2/ Dados da coroação do rei Charles III, prevista para 6 de maio de 2023, com detalhes da coroa de St. Edward e do trono. (180 x 126 mm) - Reenvio disponível

3/ Perfil da rainha consorte Camilla. (90 x 83 mm) - Atualização disponível

4/ A linha de sucessão ao trono britânico. (90 x 166 mm) - Atualização disponível

5/ Mapa-múndi localizando os 15 países em que Charles III é rei. (180 x 104 mm) - Disponível

6/ Dados sobre os poderes da monarquia britânica. (135 x 133 mm) - Reenvio disponível

7/ Árvore genealógica da família real britânica, com a linha de sucessão ao trono. (180 x 99 mm) - Atualização disponível

8/ Perfil do príncipe William, herdeiro do trono britânico. (135 x 126 mm) - Disponível

9/ Perfil de Catherine, princesa de Gales. (90 x 83 mm) - Disponível

10/ Mapa da Abadia de Westminster, onde acontece em 6 de maio a cerimônia de coroação do rei Charles III e da rainha consorte Camilla. (180 x 184 mm) - Disponível

11/ Mapa de Londres com o percurso da procissão de coroação do rei Charles III e da rainha consorte Camilla em 6 de maio. (135 x 115 mm) - Disponível

12/ Dados sobre as joias da monarquia britânica. (180 x 161 mm) - Disponível

* Espaço-indústria-aeroespacial:

1/ Dados sobre o foguete Starship da SpaceX, o maio do mundo, e seu propulsor Super Heavy. (135 x 103 mm) - Reenvio disponível

2/ Comparação do tamanho dos maiores foguetes espaciais do mundo. (90 x 82 mm) - Reenvio disponível

* ONU-menores-vacinas-saúde: evolução do número de menores que não receberam a vacina tríplice bacteriana DTP (contra difteria, tétano e coqueluche), entre 2000 e 2021. (89 x 71 mm) - Disponível

* ONU-Peru-indígenas-política-economia: mapa do Peru com a localização de zonas de implantação de povos indígenas. (90 x 99 mm) - Disponível

* Seca-Europa-água-clima: mapa da Europa localizando as regiões mais afetadas pela seca entre 1º e 10 de abril de 2023, segundo o Observatório Europeu da Seca. (135 x 142 mm) - Disponível

* Fbl-EUR-C1-Liga-Campeões-quartas-volta:

1/ Resultados das partidas de volta das quartas de final da Liga dos Campeões 2022-2023 com as equipes classificadas. (89 x 74 mm) - Atualização disponível

2/ Artilharia da Liga dos Campeões 2022-2023, a partir de 4 gols. (45 x 192 mm) - Atualização disponível

3/ Ficha das partidas de semifinal da Liga dos Campeões 2022-23. (90 x 80 mm) - Disponível

4/ Percurso histórico dos clubes que disputaram as quartas de final da Liga dos Campeões 2022-2023, desde a edição 2003-2004. (90 x 121 mm) - Atualização disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/

