Napoli volta a focar no título da Serie A após decepção na Champions

O Napoli terá de digerir a recente eliminação na Liga dos Campeões e continuar em busca dos pontos que precisa para garantir o tão sonhado 'Scudetto'.

Com uma vantagem de 14 pontos sobre a Lazio, faltando oito rodadas para o final do campeonato italiano, os napolitanos precisam de apenas quatro vitórias, menos ainda se os 'biancocelesti', que recebem o Torino (11º) no sábado, não vencerem todos os seus jogos.

Esta reta final rumo ao seu terceiro título, depois dos dois conquistados na 'era Maradona' (1987 e 1990), começa com um confronto em Turim contra a Juventus, que nesta quinta-feira recuperou, pelo menos provisoriamente, os 15 pontos com que foi penalizada há alguns meses pelos tribunais esportivos italianos por supostas irregularidades nas transferências.

Apesar de a decisão não ser definitiva, porque o Colégio de Garantia do Comitê Olímpico Italiano (CONI) decidiu que a Federação Italiana de Futebol (FIGC) reexamine o caso, a Juve é agora a terceira colocada com 59 pontos, na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Enquanto isso Milan e Inter de Milão terão que deixar de lado a euforia gerada pela classificação para as semifinais da Champions e voltar a focar no campeonato italiano.

Os 'rossoneri' (quintos colocados com 53 pontos) recebem o Lecce (16º) no estádio San Siro, enquanto os 'nerazzurri' (sextos com 51) viajam para enfrentar o Empoli (14º).

Os dois clubes da capital lombarda estão, por enquanto, fora da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

--- Programação da 31ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h45) Hellas Verona - Bologna

- Sábado:

(10h00) Salernitana - Sassuolo

(13h00) Lazio - Torino

(15h45) Sampdoria - Spezia

- Domingo:

(07h30) Empoli - Inter

(10h00) Monza - Fiorentina

Udinese - Cremonese

(13h00) Milan - Lecce

(15h45) Juventus - Napoli

- Segunda-feira:

(15h45) Atalanta - Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 75 30 24 3 3 66 21 45

2. Lazio 61 30 18 7 5 49 20 29

3. Juventus 59 30 18 5 7 47 25 22

4. Roma 56 30 17 5 8 42 26 16

5. Milan 53 30 15 8 7 49 37 12

6. Inter 51 30 16 3 11 48 34 14

7. Atalanta 49 30 14 7 9 48 35 13

8. Bologna 44 30 12 8 10 39 37 2

9. Fiorentina 42 30 11 9 10 35 33 2

10. Sassuolo 40 30 11 7 12 38 43 -5

11. Torino 39 30 10 9 11 31 36 -5

12. Udinese 39 30 9 12 9 39 39 0

13. Monza 38 30 10 8 12 35 41 -6

14. Empoli 32 30 7 11 12 25 37 -12

15. Salernitana 30 30 6 12 12 34 50 -16

16. Lecce 28 30 6 10 14 26 36 -10

17. Spezia 26 30 5 11 14 25 48 -23

18. Hellas Verona 23 30 5 8 17 24 43 -19

19. Cremonese 19 30 3 10 17 27 54 -27

20. Sampdoria 16 30 3 7 20 19 51 -32

