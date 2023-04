China e Honduras promovem agenda bilateral de comércio e cooperação

O diretor-geral para a América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores da China, Wei Cai, reuniu-se na quarta-feira (19) com o chanceler hondurenho, Enrique Reina, para avançar na agenda bilateral de comércio e cooperação, disse o funcionário do governo de Xiomara Castro.

"Avançamos em questões de grande interesse para o país, a oportunidade de exportar camarão, melão, café, produtos agrícolas e outros produtos para o mercado chinês", disse Reina no Twitter.

Reina assegurou que a China tem interesse em ajudar a promover a luta contra a corrupção, um dos flagelos que mais empobrece os hondurenhos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o governo Castro, a pobreza afeta 74% dos quase dez milhões de habitantes de Honduras.

Castro planeja viajar para a China em data ainda não definida.

No dia 11 de abril, uma delegação do governo do gigante asiático também chegou a Honduras para preparar acordos econômicos, os primeiros após o estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países.

China e Honduras estabeleceram relações diplomáticas em 26 de março, depois que Tegucigalpa rompeu relações com Taiwan. Sob o princípio "uma só China", Pequim não permite que nenhum país com o qual tenha relações diplomáticas também mantenha relações diplomáticas com Taipei.

nl/atm/aa

Tags