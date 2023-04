Bia Haddad vence e vai às quartas de final do WTA 500 de Stuttgart

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia (N.14) se classificou para as quartas de final do torneio de Stuttgart, depois de vencer nesta quinta-feira a cazaque Elena Rybakina (N.7).

Na última partida do dia, Bia Haddad deu uma boa conta de Rybakina, que foi campeã no ano passado na grama de Wimbledon, mas cujo nível costuma cair quando joga no saibro.

A cazaque, que recentemente foi campeã em Indian Wells e finalista em Miami, teve que abandonar no segundo set quando já perdia para a brasileira por 6-1 e 3-1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também nesta quinta-feira, a polonesa Iga Swiatek, nº 1 do mundo, derrotou a chinesa Qinwen Zheng (nº 25) por 6-1 e 6-4 em pouco menos de uma hora e meia de jogo.

Foi a volta de Swiatek às quadras desde que perdeu nas semifinais de Indian Wells, há um mês, com dores nas costelas.

Nas quartas de final, a polonesa enfrentará a tcheca Karolina Pliskova, ex-número 1 do mundo, que derrotou a croata Donna Vekic em partida acirrada que chegou a três sets com quase duas horas e meia de jogo e que foi vencida por Pliskova com parciais de 6-2, 6-7 (5/7) e 7-6 (7/5).

A espanhola Paula Badosa (N.31 do mundo) avançou às quartas de final ao vencer sua compatriota Cristina Bucsa (N.64) em dois sets: 6-1 e 6-2. Badosa vai enfrentar nas quartas de final a bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número 2 e campeã do último Aberto da Austrália.

--- Resultados do 4º dia do WTA 500 de Stuttgart:

. Simples feminino - Segunda fase:

Iga Swiatek (POL/N.1) x Qinwen Zheng (CHN) 6-1, 6-4

Karolína Pliskova (CZE) x Donna Vekic (CRO) 6-2, 6-7 (5/7), 7-6 (7/5)

Beatriz Haddad Maia (BRA) x Elena Rybakina (CAZ/N.6) 6-1, 3-1 e abandono

Anastasia Potapova (RUS) x Cori Gauff (EUA/N.5) 6-2, 6-3

Caroline Garcia (FRA/N.4) x Tatjana Maria (GER) 7-6 (7/5), 6-4

Paula Badosa (ESP) x Cristina Bucsa (ESP) 6-1, 6-2

./bds/mcd/iga/aam

Tags