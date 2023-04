A um mês de Rolland Garros, Nadal perde também por lesão o torneio de Madri

A um mês de Roland Garros, seu torneio favorito, Rafael Nadal ainda não jogou nenhuma partida sobre o saibro este ano e, nesta quinta (20), anunciou que também vai perder o Masters 1.000 de Madri, devido a uma lesão persistente no quadril, que levanta dúvidas sobre a continuação de sua carreira.

"Há um tempo que não me comunico diretamente com vocês. Foram semanas e meses difíceis", declarou o espanhol de 36 anos em um vídeo acompanhado de um texto no Instagram, onde explica que "a lesão segue sem se curar e não posso trabalhar o que necessito para competir".

Nadal lesionou o quadril na Austrália, em janeiro, e perderá o Masters 1.000 de Madri (24 de abril - 7 de maio), já que não está completamente recuperado de sua lesão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As semanas se passaram e tinha a ilusão de poder jogar em torneios que são os mais importantes na minha carreira como Montecarlo, Barcelona, Madri, Roma, Roland Garros e agora perdi Montercarlo e Barcelona. Não vou poder estar em Madri infelizmente", explicou o 14 vezes campeão de Rolland Garros.

"Como sabem tive uma lesão importante na Austrália, no músculo psoas. De início, teriam que ser de seis a oito semanas de recuperação e já vamos para quatorze. A realidade é que a situação não é a que esperávamos. Se seguiram todas as indicações médicas, mas, de alguma maneira, a evolução não foi a que nos disseram no início e nos encontramos em uma situação que é difícil", acrescentou Nadal.

Na reta final de sua carreira, Nadal espera celebrar seus 37 anos (em 3 de junho) em Roland-Garros (28 de maio - 11 de junho), onde buscará seu 15º título. Caso seja novamente vencedor, Nadal se tornará o maior vencedor de Grand Slam com 23 títulos. Atualmente, ele e Novak Djokovic já venceram 22 vezes.

Em 4 de abril, já havia anunciado que deveria desistir do Masters 1.000 de Montecarlo, o primeiro grande torneio da temporada em saibro, onde detém o recorde de 11 troféus.

Mesmo que ele se recupere a tempo de participar de Roland Garros, o ex-número um do mundo poderia entrar no torneio sem ter disputado nenhum jogo em saibro nesta temporada. Após suas ausências em Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Barcelona e Madri, apenas o torneio de Roma (8 - 21 de maio) poderia lhe permitir se preparar antes de Roland Garros.

O espanhol não jogou nenhuma partida desde sua derrota na segunda rodada do Aberto da Austrália, em 18 de janeiro, em que enfrentou o americano Mackenzie McDonald em três sets. Sentiu uma forte dor no quadril no segundo set, mas terminou a partida, quando tinha dificuldades para se movimentar.

pve-ig/psr/dd

Tags