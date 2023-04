Presidente da LaLiga torce por volta de Messi ao Barcelona mas acha difícil

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, considerou nesta quarta-feira que o fair play financeiro impediria neste momento que o Barcelona pudesse contratar Lionel Messi, mas desejou que pudesse fazer "os movimentos de controle econômico necessários" para a chegada do craque argentino.

"Hoje não (poderia ser inscrito na LaLiga), mas falta muito tempo. Estamos à espera de um plano de viabilidade (que o Barça vai apresentar à LaLiga), pode vender jogadores... mas hoje é difícil", disse Tebas.

"Como Liga, espero que o Barcelona faça os movimentos de controle financeiro necessários para que Lionel Messi venha. Espero que o faça e obtenha sucesso", acrescentou o presidente da LaLiga.

"Como sou fã de Leo Messi e acho que ele é o melhor do mundo, espero que consiga, mas não vamos mudar nenhum regulamento de controle econômico aprovado pelos clubes para que Leo Messi venha", destacou

O jornal catalão Mundo Deportivo publicou nesta quarta-feira que o Barça "tem a firme intenção de trazer de volta Leo Messi como a grande contratação para a próxima temporada".

Segundo esse jornal, a intenção do clube seria que Messi, que ainda não renovou com o Paris Saint-Germain, com quem tem contrato até junho, assine por duas temporadas.

"Gostaria que Leo Messi jogasse em nossa competição e pelo que li parece que ele também gostaria, mas não vamos mudar, por isso digo não hoje", acrescentou Tebas.

"O Barça tem a possibilidade de fazer movimentos para que contrate Leo Messi. São bastante complicados, mas acho que eles têm capacidade para fazê-los e espero que consigam, porque seria nosso desejo que Messi voltasse à nossa competição", concluiu Tebas.

