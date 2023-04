Pauta de infográficos

* Sudão-golpe-confrontos-Forças-Armadas:

1/ Mapa do Sudão com imagens de satélite de bases aéreas danificadas em Merowe, Jebel Aulia e El-Obeid. (135 x 173 mm) - Disponível

2/ Mapa da capital do Sudão, Cartum. (135x106 mm) - Reenvio disponível

* China-acidente-incêndio-hospital:

1/ Mapa da China localizando Pequim, onde um incêndio em um hospital de Pequim deixou pelo menos 29 mortos. (45 x 44 mm) - Disponível

2/ Mapa da capital da China, Pequim, localizando o hospital de Changfeng, onde um incêndio deixou dezenas de vítimas. (135 x 77 mm) - Disponível

* Rússia-Ucrânia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 19 de abril às 4h (Bras.). (135 x 162 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente ao redor da cidade de Bakhmut, que as forças russas buscam controlar. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa da Ucrânia localizando as mortes em combates desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, segundo dados da ONG Acled. (135 x 122 mm)

4/ Mapa da Ucrânia com localização e números as vítimas civis da guerra no país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, segundo dados da ONG Acled. (135 x 123 mm) - Atualização disponível

5/ Detalhes do sistema de defesa antiaéreo Patriot. - (90 x 145 mm) - Reenvio disponível

* Política-diplomacia-Taiwan-China-EUA-Guatemala: evolução das relações diplomáticas de Taiwan desde 2000, por região e país. (135 x 114 mm) - Reenvio disponível

* UE-inflação-índices: evolução interanual da inflação na Zona do Euro, segundo dados Eurostat desde 1997. (90 x 61 mm)

* GB-inflação-economia-política-indicador: a inflação no Reino Unido desde 1989, evolução interanual em porcentagem. (92 x 76 mm) - Atualização disponível

* ONU-Índia-população-demografia:

1/ A população da Índia por sexo e idade em 1950, 2023 e 2100. (135 x 87 mm) - Disponível

2/ Evolução da diferença da população entre os dois países mais povoados do mundo: China e Índia. (89 x 69 mm) - Disponível

3/ Mapa da Índia com a densidade populacional a partir de dados estimados atualizados em novembro de 2020. (90 x 108 mm) - Disponível

4/ Evolução da população da Índia e da China desde 1950 com previsões até 2100. (135 x 87 mm) - Disponível

* Ásia-clima-calor-meio-ambiente: mapa das temperaturas previstas para a Ásia em 19 de abril às 06h (Bras.). (135x111 mm) - Disponível

* Fbl-EUR-C1-Liga-Campeões-quartas-volta:

1/ Apresentação das partidas de volta das quartas de final da Liga dos Campeões 2022-2023, que acontecem em 18 e 19 de abril. (89 x 74 mm) - Atualização disponível

2/ Artilharia da Liga dos Campeões 2022-2023, a partir de 4 gols. (45 x 192 mm) - Atualização disponível

* Fbl-EUR-Liga-Europa-C3-quartas-volta: apresentação das partidas de volta das quartas de final da Europa League 2022-2023 da quinta-feira, 20 de abril. (89 x 74 mm) - Reenvio disponível

