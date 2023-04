PRINCIPAIS NOTÍCIAS

=== SUDÃO CONFRONTOS ===

CARTUM:

Milhares de pessoas fogem dos combates na capital do Sudão

Milhares de pessoas tentavam fugir nesta quarta-feira (19) da capital do Sudão, cenário de combates entre o exército e os paramilitares, que provocaram quase 200 mortes.

(Sudão conflito diplomacia política, Central, 690 palavras, já transmitida)

=== EUA ABORTO JUSTIÇA ===

WASHINGTON:

Aborto volta à Suprema Corte dos EUA com batalha por pílula abortiva

A Suprema Corte dos Estados Unidos deve se pronunciar nesta quarta-feira sobre uma pílula abortiva amplamente utilizada no país, que está no centro de um quebra-cabeça jurídico desde que um juiz semeou confusão ao querer suspender sua validade.

(EUA sociedade aborto justiça farmácia política, Central, 650 palavras - a ser transmitida)

=== ONU ÍNDIA CHINA POPULAÇÃO ===

NOVA DÉLHI:

ONU: população da Índia vai superar a da China nos próximos meses

A Índia vai superar em meados de 2023 a China como o país de maior população do mundo, de acordo com projeções da ONU divulgadas nesta quarta-feira (19), o que representa grandes desafios para um país com infraestrutura precária e empregos insuficientes para seus milhões de jovens.

(Índia China ONU população, Central, 625 palavras, já transmitida)

GENEBRA:

ONU defende priorizar direitos das mulheres e não o aumento da população mundial

A ONU pediu aos governos nesta quarta-feira (19) que se concentrem em defender o direito das mulheres de dispor livremente de seus corpos, em vez de se preocuparem com o aumento da população mundial, que ultrapassou 8 bilhões de pessoas.

(demografia família ONU mulheres saúde população, 681 palavras, já transmitida)

NOVA DÉLHI:

Causas e consequências da Índia se tornar o país mais populoso do mundo

A Índia provavelmente será o país mais populoso do mundo em meados de 2023, superando a China, segundo as últimas projeções da ONU publicadas nesta quarta-feira (19); uma posição que poderia perdurar por séculos. Entretanto, a que se deve e quais serão as consequências?

(contracepção China ONU Índia população, Q&A, 543 palavras, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

HAVANA:

Díaz-Canel perto de segundo mandato presidencial em Cuba

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, deve ser reeleito sem surpresas pelo Parlamento nesta quarta-feira (19) para um segundo e último mandato, no momento em que a ilha comunista enfrenta a maior crise econômica em três décadas.

(Cuba eleições política economia manifestação, 535 palavras, já transmitida)

NAÇÕES UNIDAS:

Indígenas denunciam na ONU projeto de lei sobre exploração da Amazônia no Peru

Representando diversas etnias, a indígena Tabea Casique espera que a ONU seja sua salvação diante de um projeto de lei no Peru que visa acabar com os direitos dos povos indígenas isolados e permitir a exploração econômica de suas terras na Amazônia.

(ONU Peru indígenas política economia, Ângulo, 500 palavras - a ser transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Os desafios de Macron em 100 dias para superar a crise previdenciária na França

O presidente liberal da França, Emmanuel Macron, delimitou o prazo de 100 dias para superar a atual crise política e social ligada à sua impopular reforma da Previdência e engatar sua reeleição, mas quais são seus principais desafios?

(aposentadoria França política manifestação, Ângulo, 697 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Centro Sakharov da Rússia luta para sobreviver

O Centro Sakharov, emblemática organização de defesa dos direitos humanos na Rússia pós-soviética, forçado a deixar a mansão moscovita que ocupa há 27 anos, inicia uma longa luta por sua sobrevivência.

(conflito história Rússia direitos Ucrânia, Reportagem, 614 palavras, já transmitida)

VARSÓVIA:

Polônia relembra 80 anos do Levante do Gueto de Varsóvia

Com concertos, encontros e cerimônias solenes, na presença dos presidentes de Israel e da Alemanha, a Polônia relembra nesta quarta-feira (19) o 80º aniversário do Levante do Gueto de Varsóvia, onde um grupo de combatentes judeus atacou os nazistas, preferindo morrer com armas do que em um campo de extermínio.

(religião história Polônia Israel Alemanha nazismo, 580 palavras, já transmitida)

DRUZHKOVA, Ucrânia:

Tropas ucranianas relatam cenas dramáticas em Bakhmut

"Quando você sai, não sabe se vai voltar", diz Oleg, um soldado ucraniano em Bakhmut, o epicentro da batalha mais longa e mortal da guerra na Ucrânia. O combatente de 34 anos, de uma unidade de engenheiros do exército, alterna missões entre Bakhmut e seus arredores.

(Ucrânia conflito Rússia guerra, Reportagem, 483 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Incêndio em hospital de Pequim deixa 29 mortos

Doze pessoas foram detidas após o incêndio em um hospital de Pequim que deixou pelo menos 29 mortos, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (19), um dia após uma das maiores tragédias dos últimos anos na capital da China.

(China hospitais incêndio, 532 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

COLORADO SPRINGS:

Presidente da Agência Espacial Europeia promete 'transformação' do setor

O presidente da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês), Josef Aschbacher, prometeu na terça-feira (18) "uma transformação do setor espacial na Europa" nos próximos anos, em entrevista à AFP.

(UE EUA aeronáutica espaço, Entrevista, 500 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das partidas de volta das quartas de final da Liga dos Campeões: Bayern de Munique-Manchester City e Inter de Milão-Benfica

