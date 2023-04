Parlamento Europeu aprova lei contra o 'desmatamento importado'

O Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira (19) por ampla maioria uma lei que fecha a porta para importação de produtos procedentes do desmatamento, como chocolate, café, madeira e até borracha.

A legislação proíbe a importação de produtos derivados da pecuária e da agricultura (incluindo também óleo de palma, soja, carvão vegetal e até papel) procedentes de terras desmatadas após dezembro de 2020.

Durante o debate, o eurodeputado Pascal Canfin (do bloco Renovar Europa, liberal) afirmou que esta é a "primeira lei do mundo que acaba com o desmatamento importado".

"Todas as pesquisas de opinião mostram que os europeus não querem contribuir para o desmatamento, mas não tinham a possibilidade de saber, quando tomam uma xícara de café de manhã ou um copo de chocolate, se eram cúmplices do desmatamento importado", acrescentou.

A eurodeputada ecologista Marie Toussaint declarou durante um debate esta semana que este é "um grande passo adiante para as florestas do mundo, o clima, a biodiversidade, mas também para os direitos humanos e a regulamentação de uma economia enlouquecida".

Ela considera, no entanto, fundamental que o texto seja ampliado para impactar ecossistemas frágeis como os manguezais, além de incluir produtos como o milho ou integrar aqueles que financiam muitos projetos que levam ao desmatamento.

A organização ecologista Greenpeace afirmou que este é apenas "o primeiro passo".

Para a ONG, esta norma apresenta "lacunas" ao excluir, por exemplo, ecossistemas como a savana e por não visar os bancos europeus que financiam projetos que destroem as florestas.

