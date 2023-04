Oito estudantes conseguem escapar de sequestradores na Nigéria

Oito estudantes nigerianas, que haviam sido sequestradas no noroeste do país há duas semanas quando seguiam para a escola, conseguiram fugir de seus sequestradores, anunciaram as autoridades do país nesta quarta-feira (19).

"As oito estudantes (...) escaparam do esconderijo dos terroristas", localizado em uma "floresta densa" e caminharam por vários dias, disse Samuel Aruwan, comissário de Segurança Interna do estado de Kaduna, região onde sequestros são frequentes.

As jovens passaram por exames médicos antes do reencontro com as famílias.

Aruwan acrescentou que a polícia faz buscas na floresta para encontrar os sequestradores.

A questão da segurança pública será um dos principais desafios para o presidente eleito da Nigéria, Bola Tinubu, candidato do partido governista APC, que venceu as eleições presidenciais de fevereiro, marcadas por problemas técnicos e acusações de fraude eleitoral pela oposição.

Kaduna é um dos vários estados do noroeste e centro da Nigéria aterrorizados por gangues que saqueiam aldeias, queimam casas e matam e raptam seus habitantes.

Nos últimos anos, centenas de estudantes foram sequestrados na região. Quase todos foram libertados após suas famílias pagarem resgate.

