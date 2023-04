Flamengo vence Ñublense (2-0) na Libertadores na estreia de Sampaoli

O argentino Jorge Sampaoli estreou nesta quarta-feira no comando do Flamengo com uma vitória de 2 a 0 sobre o chileno Ñublense, um triunfo que deu um novo fôlego ao atual campeão da Libertadores após um sofrível início de temporada.

O atacante Pedro, com dois gols no primeiro tempo (14' e 37'), acalmou os ânimos no Maracanã, no Rio de Janeiro, depois que os cariocas começaram a defesa do título com uma derrota por 2 a 1 para o estreante Aucas, há duas semanas, em Quito.

O Flamengo vai buscar manter sua nova cara no dia 4 de maio, quando visita o argentino Racing, que derrotou os chilenos por 2 a 0 na estreia.

O lanterna Ñublense, comandado pelo técnico Jaime García, vai receber os equatorianos dois dias antes.

Racing e Aucas lutam pela liderança do Grupo A nesta quinta-feira, em Avellaneda, no encerramento da segunda rodada.

--- Ficha técnica

Local: Maracanã (Rio de Janeiro)

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Gols:

Flamengo: Pedro (14', 37')

Cartões amarelos:

Ñublense: Zalazar (72'), Aranguiz (89')

Escalações:

Flamengo: Santos - Fabricio Bruno (Everton 61'), David Luiz (Rodrigo Caio 77), Leo Pereira - Marinho (Everton Ribeiro 61'), Thiago Maia, Gérson, Vidal (Wesley 60'), Ayrton - Pedro (Matheus França 87), Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Ñublense: Nicola Pérez - Bernardo Cerezo, Rafael Caroca, Nicolás Zalazar - Raimundo Rebolledo (Juan Cordova 79), Lolo Reyes, Manuel Rivera (Pablo Aránguiz 65) - Jovany Campusano, Andres Vilches (Alex Valdés 59), Juan Leiva (Branco Provoste 79), Bayron Oyarzo (Jorge Henríquez 79). Técnico: Jaime García.

