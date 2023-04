Comunicado do Business Wire :Toshiba

Toshiba America Business Solutions comemora o Dia da Terra em 2023 ao reflorestar milhares de árvores em áreas ecologicamente sensíveis em todo o mundo, enquanto também elimina toneladas de lixo eletrônico de preencher espaços abertos. Os esforços resultantes do ano passado incluem o replantio de 26.134 árvores e a reciclagem de cerca de 59 toneladas de lixo eletrônico.

Preservação da Terra Aberta

Desde que o Programa de Reciclagem de Toner da Toshiba foi estabelecido em 2008, a empresa impediu que mais de 1.733 toneladas de lixo eletrônico chegassem a aterros comunitários. Este peso equivale a 48 caminhões de lixo da cidade de Nova York1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao cooperar com o reciclador reconhecido internacionalmente Close the Loop, os representantes do Programa de Reciclagem de Toner EcoSmart da Toshiba coletam e enviam cartuchos de toner vazios à instalação de lixo zero a aterros sanitários do Close the Loop para recuperar materiais. Após a reciclagem, estes materiais retornam ao mercado de matérias-primas para reaproveitamento.

As iniciativas ecológicas da Toshiba também são uma razão integral do premiadas impressoras multifuncionais e?STUDIO? da empresa que aparecem no registro EPEAT (Electronic Products Environmental Assessment Tool - Ferramenta de Avaliação Ambiental de Produtos Eletrônicos). O EPEAT é o sistema de classificação mundial definitivo para produtos eletrônicos mais ecológicos.

Reflorestamento Mundial

Desde a parceria com a PrintReleaf em 2016, a Toshiba é responsável pelo replantio de 151.652 árvores nos EUA, Madagascar, República Dominicana, México, Irlanda, Canadá, França, Brasil e Índia. Os clientes da Toshiba podem escolher seus projetos de reflorestamento com base na localização ou mesmo nas Metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU, às quais cada projeto está associado.

Para cada 8.333 folhas impressas por um cliente da Toshiba, uma nova árvore é plantada automaticamente no projeto de reflorestamento designado e certificado. A PrintReleaf faz parceria com uma organização líder mundial em inspeção, verificação, testes e certificação SGS International para certificar parcerias florestais e projetos individuais, bem como verificar a sobrevivência líquida de 100% das árvores, conforme o Padrão PrintReleaf. Isto garante que cada investimento em sustentabilidade seja realizado por completo.

"A Toshiba tem uma mentalidade ecológica ao conduzir negócios", afirma o presidente e diretor executivo da Toshiba America Business Solutions, Larry White. "Todos os dias, nos esforçamos continuamente para atuar do modo mais sustentável possível, ao mesmo tempo em que ajudamos nossos clientes e parcerias a reduzir suas pegadas de carbono."

Clique para tweetar: Toshiba Homenageia Dia da Terra com Reflorestamento e Reciclagem durante Todo o Ano

1. My Auto Machine (Minha Máquina Automática)

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions (TABS) visa continuamente clientes e comunidades que atende, estando comprometida com a sustentabilidade e sendo reconhecida como uma empresa de sustentabilidade do Wall Street Journal Top 100. A TABS é uma provedora de soluções para locais de trabalho, a qual oferece um amplo portfólio de produtos de fluxo de trabalho e gerenciamento de documentos reconhecidos pelo setor para empresas de todos os portes nos EUA, México e América Central e do Sul. A TABS atende às diversas necessidades dos profissionais de hoje através das premiadas impressoras multifuncionais e?STUDIO?, impressoras de rótulos e recibos, sinalização digital, serviços de impressão gerenciados e soluções em nuvem. Para saber mais, acesse business.toshiba.com. Siga a TABS no Twitter, LinkedIn e YouTube.

Sobre o Close the Loop Group

Com locais na Austrália, Europa, África do Sul e EUA, o Close the Loop cria produtos e embalagens inovadores que incluem conteúdo reciclável e feito de material reciclado, além de coletar, classificar, recuperar e reaproveitar recursos que, de outro modo, iriam a aterros sanitários. Desde a recuperação de consumíveis de impressão, óculos, cosméticos e capas de telefone, até a reutilização de toner e plásticos macios pós-consumo para um aditivo de asfalto, o Grupo tem foco no futuro, na sustentabilidade e na economia circular.

Bem posicionado na economia circular, o Close the Loop consiste na fusão de dois grupos empresariais secundários: Close the Loop e O F Pack. A combinação destas duas corporações permite soluções de ponta a ponta em embalagens e consumíveis para uma variedade de mercados, com inovação avançada no desenvolvimento de produtos, bem como sistemas de recuperação e restauração em fim de vida útil para fluxos de resíduos complexos, a fim de reduzir consideravelmente resíduos para aterros.

Informação adicional: www.ctlgroup.com.au, www.closetheloopusa.com e www.ofpack.com.au

Sobre a PrintReleaf

A PrintReleaf ajuda as empresas a cumprirem suas metas de sustentabilidade ao reflorestar automaticamente a equivalência de seu consumo de papel e compensar as emissões de carbono associadas a seus produtos de papel e embalagem. Nossa solução de sustentabilidade analisa facilmente os dados do papel de qualquer formato, que a torna uma solução escalável para empresas de qualquer porte e um rápido complemento para todas as contas de clientes finais. Comprometer-se a cumprir as metas de sustentabilidade é bom para o planeta e para o resultado final, pois as práticas sustentáveis se tornaram a expectativa e não mais a exceção. A PrintReleaf foi fundada pelo setor de impressão e veteranos de tecnologia limpa, sendo já adotada por líderes industriais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230419005020/pt/

Contato

Contato de mídia:

Toshiba America Business Solutions Rick Havacko 949-462-6094 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags