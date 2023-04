Comunicado do Business Wire :Milliken & Company

A diversificada fabricante global Milliken & Company divulgou hoje seu quinto relatório anual de sustentabilidade, "For HumanKind" (Pela humanidade). O relatório monitora o progresso da Milliken em relação às suas Metas de Sustentabilidade para 2025, originalmente estabelecidas em 2019, e fornece dados iniciais de referência para suas metas de zerar as emissões líquidas, formalmente verificadas em 2022. O relatório demonstra como a sustentabilidade impacta os negócios da Milliken hoje e é fundamental para o futuro da empresa.

O anúncio da Milliken de suas metas de curto e longo prazo para zerar as emissões líquidas até 2050 adicionaram uma nova dimensão às suas iniciativas de sustentabilidade. A Milliken é uma das primeiras 50 empresas do mundo, e a primeira na Carolina do Sul, a ter metas científicas aprovadas pela iniciativa Science Based Targets (SBTi), apoiada pela ONU. Essas metas se somam a outras 12 metas de sustentabilidade estabelecidas pela Milliken para orientar seu trabalho com suas pessoas, seus produtos e o planeta pela ótica do benefício humano e da ciência.

"É inspirador ver o que realizamos em apenas alguns anos. Sabemos que podemos dar continuidade a esse progresso convocando nossos associados, acionistas, parceiros e clientes a fazer parte da solução para os desafios mais urgentes do mundo, incluindo as mudanças climáticas", afirma Halsey Cook, Presidente e CEO da Milliken. "Nosso trabalho está longe de terminar, e sabemos que o trabalho em equipe é a chave para acelerar a inovação que propiciará o sucesso - não apenas para nós, mas para toda a humanidade."

Também em 2022, a Milliken anunciou que eliminaria gradualmente o uso de PFAS das fibras e revestimentos em seu portfólio têxtil, concluindo esse processo em dezembro de 2022. Em linha com seu compromisso com soluções de ciclo de vida para plásticos, a fundação corporativa da Milliken - a Milliken & Company Charitable Foundation - investiu no Center for Sustainable Behavior and Impact da Recycling Partnership, que oferece soluções tangíveis para aumentar as taxas de reciclagem nas residências dos EUA. A diversidade na equipe de administração da Milliken nos EUA subiu 10% desde 2018, representando 36% de diversidade de gênero e 17% de diversidade racial/étnica. Notavelmente, a Milliken também atingiu sua meta de redução de 25% das emissões indexadas de gases de efeito estufa em suas operações este ano e agora se concentrará em maiores reduções das emissões de GEE de acordo com suas metas de zerar as emissões líquidas.

"Nossas iniciativas de sustentabilidade continuam a evoluir, como mostra a transição de nossa meta de emissões de gases de efeito estufa para as metas mais holísticas de zerar as emissões líquidas", acrescenta Kasel Knight, SVP e Diretora Jurídica da Milliken. "Estamos orgulhosos do que realizamos em 2022 e confiantes de que aprimoraremos nossas iniciativas com novas oportunidades para viver nosso propósito de impactar positivamente o mundo para as próximas gerações."

O Relatório de Sustentabilidade de 2022 da Milliken pode ser encontrado em milliken.com/sustainability, juntamente com outros recursos de zero líquido e relatórios dos anos anteriores.

A Milliken & Company é uma fabricante líder global cujo foco na ciência dos materiais oferece os produtos revolucionários de amanhã, hoje. De moléculas líderes do setor a inovações sustentáveis, a Milliken cria produtos que melhoram a vida das pessoas e que oferecem soluções para seus clientes e comunidades. Por meio de milhares de patentes e um portfólio com aplicações nos negócios de têxteis, produtos químicos especializados, pisos e saúde, a empresa lança mão de um senso compartilhado de integridade e excelência para impactar positivamente o mundo por gerações. Descubra mais sobre as mentes curiosas e soluções inspiradas da Milliken em milliken.com e no Facebook, Instagram e LinkedIn.

