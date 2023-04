Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

O trabalho remoto e híbrido está redefinindo os limites dos fluxos de trabalho digitais e criando uma demanda nova e mais forte para a ServiceNow e seu ecossistema de parceiros no Brasil, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens? ServiceNow Ecosystem Partners 2023 para o Brasil mostra que as empresas estão buscando fornecedores de serviços profissionais credenciados e confiáveis para utilizar plenamente as amplas funcionalidades da ServiceNow, desde redesenho de processos e implementação e integração de software, até gerenciamento e treinamento de aplicativos.

"As empresas no Brasil perceberam que precisam acelerar suas transformações digitais", disse Bill Huber, parceiro global de plataformas e soluções digitais da ISG. "O ServiceNow pode ser um parceiro ideal para esta atividade. Com mais fluxos de trabalho excedendo os limites tradicionais, a demanda pela plataforma está aumentando."

Como fornecedora de soluções, a ServiceNow adapta seus resultados para atender às necessidades do ambiente econômico atual, diz o relatório do ISG. A ampla aceitação de suas ofertas entre a comunidade de usuários levou ao crescimento exponencial da ServiceNow em todo o mundo. A empresa encerrou o ano fiscal de 2022 com um crescimento de 25% e uma receita de assinaturas de US$ 6,8 bilhões.

Embora o mercado da ServiceNow no Brasil tenha crescido mais apertado, ele também se tornou mais dinâmico, de acordo com o relatório do ISG. As empresas locais de rápido crescimento estão buscando ativamente oportunidades como parceiras da ServiceNow, mas os players globais tambpem, em resposta ao ímpeto do mercado.

Diante da estrita aplicação das leis relativas à proteção de dados e privacidade, incluindo o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Brasil, os clientes têm procurado a ServiceNow em busca de novas soluções que os ajudarão a permanecerem ágeis e resilientes, apesar dessas restrições, diz o relatório do ISG.

A ServiceNow respondeu com seu lançamento em Tóquio, que oferece recursos que simplificam cadeias de suprimentos complexas, automatizam o gerenciamento de ativos e fornecem dados de sustentabilidade auditáveis e de qualidade.

"As empresas chegaram a uma conclusão inevitável: as empresas digitais aumentam a receita mais rapidamente do que as não digitais", disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. "A ServiceNow tem se beneficiado dessa nova realidade digital, tanto no Brasil quanto no mundo."

O relatório também examina como tecnologias avançadas e inovações, como o uso de bots com IA, RPA e serviços em nuvem, criaram oportunidades para a ServiceNow e seu ecossistema de parceiros.

O relatório ISG Provider Lens? ServiceNow Ecosystem Partners 2023 para o Brasil avalia as capacidades de 27 fornecedores em três quadrantes: ServiceNow Consulting Services, ServiceNow Implementation and Integration Services, e ServiceNow Managed Service Providers.

O relatório nomeia Accenture, Alpar, Aoop, Capgemini, Deloitte e Extreme Group como Líderes em todos os três quadrantes, enquanto Digisystem e nuvolax são nomeadas Líderes em dois quadrantes cada. Wipro é nomeada como Líder em um quadrante.

Além disso, Kyndryl, Wipro e Yssy são nomeadas como Rising Stars - empresas com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição do ISG - em um quadrante cada.

Uma versão personalizada do relatório está disponível na Aoop.

O relatório ISG Provider Lens? ServiceNow Ecosystem Partners 2023 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens? Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens? é a única avaliação de fornecedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens? da ISG, visite esta webpage.

Uma série de pesquisas complementares, os relatórios ISG Provider Lens Archetype, oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e fornecedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite isg-one.com.

