VW investirá 1 bilhão de euros em centro de veículos elétricos na China

A montadora alemã Volkswagen, muito presente na China, anunciou nesta terça-feira (18) que vai investir 1 bilhão de euros em um novo centro de desenvolvimento para veículos elétricos neste país, principal mercado de automóveis do mundo.

"A empresa investe 1 bilhão de euros em um novo centro de desenvolvimento, inovação e fornecimento, de última geração, para veículos elétricos inteligentes totalmente conectados", disse o grupo, em um comunicado publicado durante o Salão Automobilístico de Xangai (leste da China).

O centro "estará localizado na cidade de Heifei (sul)", acrescentou o grupo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os veículos elétricos representam um em cada quatro carros vendidos na China, o maior mercado mundial. Dezenas de novos modelos de empresas nacionais e marcas ocidentais foram apresentados na feira, a primeira realizada desde o fim das restrições pela pandemia da covid-19.

As marcas locais lideram as vendas, com 81% do mercado de veículos elétricos na China, segundo analistas da Counterpoint Research, enquanto gigantes da indústria, como a Volkswagen, estão correndo para aumentar as suas.

Ralf Brandstaetter disse que este passo é fundamental para a estratégia do grupo "na China, para a China".

A nova associação, batizada de "100%TechCo", será lançada em 2024 e contará com mais de 2.000 funcionários que trabalharão em aquisições e pesquisa e desenvolvimento.

"O objetivo é alinhar rapidamente os veículos do grupo com os desejos dos consumidores chineses por um tempo mais curto de comercialização", completou o comunicado.

O presidente da empresa será Marcus Hafkemeyer, diretor de tecnologia do Grupo Volkswagen na China.

reb/pbt/eg/mb/tt

Tags