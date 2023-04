Novo embate entre Biden e líder republicano sobre teto da dívida

Republicanos liderados por Kevin McCarthy apresentaram nesta terça-feira (18) seus planos para aumentar o limite da dívida dos Estados Unidos sob condição de uma redução do gasto público, e provocaram a reação imediata do presidente Joe Biden.

Nesta batalha, após um discurso em Wall Street na segunda-feira, o líder da maioria republicana no Congresso detalhou seu projeto a seu grupo parlamentar, que inclui reduzir o gasto público federal ao nível de 2022 e limitar o aumento do orçamento a 1% ao ano na próxima década.

Biden reagiu, classificando como "velhas teorias econômicas do passado" as ideias de seu opositor, de quem se distancia em um tema fundamental para a economia mundial, já que se não aumentarem o limite da dívida a partir de julho, os Estados Unidos podem entrar em um default sem precedentes.

"Propôs cortes enormes em programas importantes com os quais milhões de americanos contam", criticou Biden.

Em um discurso na sede da Bolsa de Valores de Nova York, McCarthy acusou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de gastos "imprudentes" e pediu-lhe que aceite uma "negociação razoável" do orçamento.

Os republicanos, com maioria na Câmara, ameaçaram repetidamente bloquear o aumento do limite de emissão de dívida do país, se os democratas não aceitarem cortes orçamentários drásticos.

A Casa Branca pediu aos republicanos que não vinculem o orçamento ao processo de aumento do teto da dívida, que regularmente provoca embates entre os dois partidos no Congresso.

Ao fazer dos cortes de gastos uma condição para elevar o limite de crédito, McCarthy "faz refém" a economia, e "rompe" com a tradição segundo a qual esse aumento é feito por consenso entre democratas e republicanos, disse o Executivo na segunda-feira.

Já em fevereiro, durante seu discurso sobre o Estado da União, o presidente Biden havia se expressado nos mesmos termos.

McCarthy, um aliado próximo do ex-presidente Donald Trump, afirma que as políticas de Biden dispararam os gastos públicos, algo que ele argumenta ter levado a uma alta da inflação.

O líder republicano quer organizar uma votação sobre sua proposta antes do fim do mês.

Em janeiro, os Estados Unidos alcançaram seu limite de dívida de 31,4 trilhões de dólares (cerca de 160 trilhões de reais em valores da época), o que levou o Tesouro a tomar medidas.

