Milan empata com Napoli (1-1) e avança às semifinais da Champions

O Milan se classificou nesta terça-feira para as semifinais da Liga dos Campeões ao empatar em 1 a 1 no estádio Diego Maradona, em Nápoles, e fez valer sua vitória na ida (1-0) no estádio San Siro.

A equipe 'rossonera', cujo gol foi marcado pelo atacante francês Olivier Giroud (43'), eliminou o líder isolado da Serie A, que empatou nos acréscimos por meio de Victor Osimhen (90+3'), e vai jogar a sua primeira semifinal da mais importante competição europeia desde 2007, edição em que conquistou a última das suas sete 'Orelhudas'.

Seu adversário nas 'semis' sairá do duelo desta quarta-feira entre seu arquirrival Inter de Milão e Benfica, com uma vantagem de 2 a 0 para os italianos após a partida de ida disputada em Lisboa.

