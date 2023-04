Homem de 85 anos é acusado de atirar em adolescente negro que tocou a campainha de sua casa nos EUA

Um homem branco de 85 anos foi indiciado na segunda-feira (17) pela Procuradoria do estado do Missouri, no centro-oeste dos Estados Unidos, por supostamente atirar e ferir gravemente um adolescente negro que tocou a campainha de sua casa por engano.

Ralph Paul Yarl, de 16 anos, estava em condição estado crítico depois de levar dois tiros, um deles na cabeça, na noite de quinta-feira passada (13), quando tocou a campainha errada enquanto tentava buscar seus irmãos gêmeos na casa de um amigo.

A indignação com o caso aumentou durante o fim de semana, depois que foi revelado que o dono da casa foi libertado sem acusações após 24 horas sob custódia.

No entanto, na segunda-feira, o promotor distrital do condado de Clay, Zachary Thompson, anunciou que o proprietário, identificado como Andrew Lester, de 85 anos, havia sido acusado de crime grave de agressão em primeiro grau e uma acusação de ação criminosa armada, também grave. Sua fiança foi estabelecida em 200.000 dólares (988.300 reais).

A tia do adolescente, Faith Spoonmoore, disse em uma campanha da GoFundMe que seu sobrinho era um estudante talentoso que sonhava em estudar engenharia química.

Tiroteios mortais são comuns nos Estados Unidos, um país de cerca de 330 milhões de pessoas onde há cerca de 400 milhões de armas.

A Casa Branca anunciou na noite de segunda-feira que o presidente Joe Biden havia falado com Yarl por telefone "e compartilhou sua esperança de uma recuperação rápida".

A chefe de polícia de Kansas City, Stacey Graves, disse em uma coletiva de imprensa no domingo à noite que as informações "não dizem que foi racialmente motivada, ainda é uma investigação ativa".

"Mas, como chefe de polícia, reconheço os componentes raciais deste caso. Reconheço e entendo a preocupação da comunidade", acrescentou.

