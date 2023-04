Bragantino goleia Oriente Petrolero (5-0) e lidera Grupo C da Sul-Americana

O Red Bull Bragantino goleou nesta terça-feira o boliviano Oriente Petrolero por 5 a 0, em Bragança Paulista, e se consolidou como líder do Grupo C após a segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana-2023.

O time paulista, que vinha de uma vitória sobre o modesto Tacuary por 4 a 1, dominou o time alviverde desde o início, com gols no primeiro tempo de Helinho (4'), Aderlan (14') e pênalti de Sasha (32').

O Oriente Petrolero voltou melhor posicionado e armou alguns contra-ataques no segundo tempo, mas não conseguiu travar a superioridade do "Massa Bruta", que fechou o placar com gols de Gustavinho (61') e Marcos Vinicios "Sorriso" (90+5').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com este resultado, e a quatro rodadas do fim, o Bragantino se mantém na liderança do Grupo C - com seis pontos e saldo positivo de cinco gols - e o Oriente Petrolero cai para a última posição, sem pontos e com saldo negativo de seis gols.

mel/cl/aam

Tags