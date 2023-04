Bia Haddad vence e avança no Torneio de Stuttgart

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia (N.14) se classificou para a segunda rodada do torneio de Stuttgart ao vencer nesta terça-feira a italiana Martina Trevisan (N.20).

A vitória no primeiro set foi suada. Bia Haddad conseguiu reverter uma desvantagem de 1-4 e três set points com 4-5 e serviço a favor da italiana, para vencer o primeiro set por 7-5.

A tenista italiana de 29 anos, semifinalista na Austrália e em Roland Garros no ano passado, usou uma bandagem na coxa direita e no início do segundo set, com o placar em 1 a 1, sinalizou que teria que abandonar.

A brasileira enfrentará a vencedora do duelo entre a alemã Niemeier (N.65) e a cazaque Elena Rybakina (N.7), vencedora em Wimbledon no ano passado e que recentemente foi campeã em Indian Wells e finalista em Miami, embora seu desempenho caia no saibro.

Também nesta terça-feira a espanhola Paula Badosa (N.31 do mundo) atropelou a russa Daria Kasatkina (N.8)

com parciais de 6-1 e 6-1 e nas oitavas vai enfrentar sua compatriota Cristina Bucsa (N.64).

--- Resultados do Torneio de Stuttgart:

- Simples feminino (1ª rodada):

Beatriz Haddad Maia (BRA) x Martina Trevisan (ITA) 7-5, 1-1 e abandono

Anastasia Potapova (RUS) x Petra Martic (CRO) 6-3, 3-6, 6-3

Paula Badosa (ESP) x Daria Kasatkina (RUS/N.7) 6-1, 6-1

