Sega anuncia oferta para comprar a Rovio, criadora do jogo Angry Birds

O grupo japonês Sega apresentará uma oferta amistosa para comprar a finlandesa Rovio, conhecida por sua franquia Angry Birds, por quase 700 milhões de euros (770 milhões de dólares, 3,8 bilhões de reais) informaram nesta segunda-feira (17) as duas empresas de jogos eletrônicos.

A oferta, que representa uma valorização de 19% sobre o preço de fechamento da ação da Rovio na sexta-feira (14), é parte do "objetivo de longo prazo" da marca japonesa, conhecida pelo jogo Sonic, de expandir sua atuação para o mercado de jogos para smartphones, afirmaram Sega e Rovio em um comunicado conjunto.

Após o sucesso mundial de Angry Birds no início da década de 2010, o crescimento da Rovio, especializada em jogos para celulares, estagnou devido à dependência desta licença e à falta de novos produtos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O grupo, que entrou na Bolsa em 2017, teve uma receita modesta de 317,7 milhões de euros (348 milhões de dólares, 1,8 bilhão de reais) no ano passado, com lucro líquido de 31 milhões de euros (34 milhões de dólares, 177,3 milhões de reais).

A diretoria da Rovio, que tem quase 500 funcionários, recomendou aos acionistas que aceitem a oferta de 9,25 euros por ação.

"Combinar as forças da Rovio e da Sega representa um futuro incrivelmente emocionante", afirmou o CEO do grupo finlandês, o canadense Alexandre Pelletier-Normand.

A Sega deseja apresentar a oferta no início de maio e concretizar a aquisição no terceiro trimestre do ano.

ehu-map/abx/pc/zm/fp

Tags