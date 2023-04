Real Madrid busca vaga nas semis da Champions em Stamford Bridge

O Real Madrid quer garantir nesta terça-feira (18) a vaga nas semifinais da Liga dos Campeões contra um Chelsea obrigado a reagir no jogo de volta das das quartas de final da competição, após a derrota no Santiago Bernabéu na semana passada.

A equipe inglesa treinada pelo ex-jogador Frank Lampard terá que contar com a força de jogar em casa, no Stamford Bridge, para tentar reverter a derrota por 2 a 0 sofrida na capital espanhola.

Mas o Chelsea não poderá contar com alguns jogadores importantes como o lesionado Kalidou Koulibaly ou o suspenso Ben Chilwell, expulso no partido de ida.

"Se trabalharmos duros, se fizermos as coisas certas, tudo é possível", afirmou nesta segunda-feira Lampard durante a coletiva de imprensa prévia ao jogo desta terça-feira.

O goleiro do Chelsea, o espanhol Kepa Arrizabalaga, lembrou que, no ano passado, a equipe inglesa foi capaz de reverter a derrota por 3 a 0 sofrida na ida contra este mesmo Real Madrid. Algo que não teve efeito prático, já que o clube espanhol acabou marcando outros dois gols e ficando com a vaga na final.

"Isso mostra que esse tipo de situação pode acontecer, mostra que podemos conseguir. Temos que fazer as coisas certas, não podemos pensar em fazer três ou quatro gols quando ainda nem fizemos o primeiro. E temos que saber pará-los também", analisou o goleiro.

"Teremos um ótimo ambiente desde o pontapé inicial, mas depois dependerá de nós jogar com vontade", acrescentou Lampard, que convocou a torcida do Chelsea a apoiar o time do início ao fim.

Os Blues recebem o Real Madrid em Londres após perder por 2 a 1 para o Brighton no fim de semana pela Premier League, um jogo em que Lampard, que segue sem vencer em três jogos no comando do Chelsea, poupou jogadores importantes como Kanté, João Félix ou Thiago Silva.

Já o Real Madrid superou no fim de semana por 2 a 0 o Cádiz pelo Campeonato Espanhol.

Uma partida em que o técnico do Real, Carlo Ancelotti, poupou o meia alemão Toni Kroos e o atacante Vinicius Jr., ambos muito exigidos no primeiro duelo contra o Chelsea, na semana passada. Os dois jogadores estarão prontos para a partida de volta em Londres.

"Eles estarão em forma na terça", garantiu Ancelotti após a partida com o Cádiz.

Vinicius Jr. foi um verdadeiro pesadelo para a defesa do Chelsea na ida com sua velocidade e habilidade pelo corredor esquerdo e acabou sendo eleito o melhor jogador da partida.

Vini "é um dos melhores e é quase impossível pará-lo, porque ele não para de correr", afirmou nesta segunda-feira o zagueiro Militão, seu companheiro de clube.

O Real Madrid, atual campeão da Champions, busca conquistar uma 15ª 'Taça Orelhuda' para ampliar seu domínio continental.

"Pela história deste clube, é o rei da Champions e nós somos uma pequena parte disso", lembrou Ancelotti.

"Queremos engrandecer esta história tentando ganhar esta competição" novamente, concluiu.

Prováveis escalações:

Chelsea: Kepa - James, Silva, Fofana, Cucurella - Enzo, Kovacic, Kanté - Félix, Havertz, Mudryk. Técnico: Frank Lampard

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga - Valverde, Kroos, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius. Técnico: Carlo Ancelotti (ITA)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

