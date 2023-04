Nestlé vai indenizar familiares das vítimas de pizzas contaminadas na França

A filial francesa da Nestlé vai indenizar dezenas de vítimas no caso das pizzas Buitoni contaminadas pela bactéria E. coli, como parte de um acordo assinado em 31 março - anunciaram as partes nesta segunda-feira (17), sem revelar a quantia a ser paga.

"Com o objetivo de contribuir, em um prazo razoável, para a satisfação das vítimas e de suas famílias, a Nestlé France decidiu se unir a um processo de indenização amigável", disse a companhia.

Duas crianças morreram, e outras dezenas ficaram gravemente doentes, após a ingestão, em 2022, de pizzas da marca Fresh'UP da Buitoni, uma filial da Nestlé.

"Cada uma das pessoas afetadas receberá uma proposta de indenização da Nestlé France, que seguirá uma avaliação médica e que levará em conta, de forma justa, a gravidade dos danos e cada situação", indicou a filial da gigante suíça, número um mundial da indústria agroalimentar.

"Esse processo deve, eventualmente, permitir uma compensação justa aos seus danos", disse em uma declaração separada o advogado Pierre Debuisson, que representa 63 vítimas.

Debuisson processou a Nestlé por "má conduta grave" no tribunal judicial de Nanterre, nos arredores de Paris, e pediu uma indenização de 250 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) para seus clientes.

A companhia não foi acusada até agora, e o grupo afirma que "assumirá plenamente suas responsabilidades", disse a Nestlé à AFP.

Em março, um ano depois do caso, a Nestlé anunciou o fechamento definitivo da fábrica de Caudry, no norte da França, onde as pizzas foram produzidas.

