Mais de 40 países condenam na ONU 'repressão' russa à imprensa

Liderados pelos Estados Unidos, dezenas de países-membros das Nações Unidas expressaram, nesta segunda-feira (17), sua condenação e preocupação com a prisão russa do jornalista Evan Gershkovich e pediram a Moscou que liberte os prisioneiros mantidos por "razões políticas".

"Protestamos ante os esforços russos para limitar e intimidar a imprensa", disse a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, em um comunicado apoiado por outros 45 países, incluindo seus aliados Reino Unido, França, Alemanha e Japão.

Os signatários dizem estar "profundamente preocupados" com a prisão pelas autoridades de Moscou do jornalista Gershkovic. Ele trabalhava para o jornal americano The Wall Street Journal e está detido há mais de duas semanas.

"Continuaremos a defender a liberdade de imprensa e a segurança dos jornalistas em todo o mundo", afirmam no comunicado.

"Instamos as autoridades da Federação da Rússia a libertar aqueles que estão detidos por motivos políticos e a pôr fim à repressão draconiana contra a liberdade de expressão, inclusive contra a imprensa", insistiram.

Gershkovich foi acusado de espionagem e pode ser condenado a mais de 20 anos de prisão. Moscou alega que ele tentou obter informações confidenciais de defesa, em favor do governo americano.

O jornalista, o Wall Street Journal e autoridades americanas negaram veementemente essas acusações.

A embaixadora americana na Rússia, Lynne Tracy, disse que encontrou Gershkovich "com boa saúde" na segunda-feira, quando se reuniu com ele na prisão de Lefortovo, em Moscou, pela primeira vez desde sua detenção.

