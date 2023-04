Espinafres, favas e estragão para a 'quiche da coroação' de Charles III

Depois do "frango da coroação", o frango escalfado que foi servido na coroação de Elizabeth II em 1953, Charles e Camilla anunciaram nesta segunda-feira (17) a receita escolhida para o grande dia: uma quiche de espinafres, favas e estragão.

O rei e a rainha consorte, que serão coroados no dia 6 de maio, "escolheram pessoalmente" a receita do bolo, que aparece na conta da família real no Twitter.

Além de espinafre, favas e estragão, inclui leite, creme, ovos e queijo cheddar.

É um prato que "se adapta facilmente a diferentes gostos e preferências", explicaram com um vídeo de uma chef que prepara a receita.

"Pode ser comido quente ou frio com uma salada verde e batatas novas cozidas", acrescenta.

"A quiche da coroação te incentiva a participar da grande refeição" das festas do quarteirão que acontecerão no fim de semana de 6 de maio, foi anunciado no Twitter.

A quiche terá tanto sucesso quanto o "frango da coroação" de Elizabeth II? Aquele frango escalfado em molho cremoso de curry, servido no Palácio de Buckingham durante um banquete de coroação em 1953, tornou-se um clássico britânico.

Hoje pode ser encontrado como prato preparado em supermercados, como recheio de sanduíches ou em diversos livros de culinária.

A coroação de Charles III e sua esposa Camilla acontecerá no dia 6 de maio na Abadia de Westminster, na presença de cerca de 2.000 convidados. Será seguido por um fim de semana de comemorações no bairro e um show no Castelo de Windsor, no oeste de Londres.

Os britânicos também foram convidados a participar das atividades como voluntários na segunda-feira, dia 8, que será feriado.

