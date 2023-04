Embaixador da UE no Sudão foi 'agredido' em casa, diz chefe da diplomacia europeia

O embaixador da União Europeia em Cartum foi atacado em sua casa nesta segunda-feira (17), informou o alto representante do bloco para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, enquanto continuam os enfrentamentos no Sudão entre dois generais rivais.

"Há algumas horas, o embaixador da UE no Sudão foi atacado em sua própria residência", indicou Borrell no Twitter, sem detalhar o que aconteceu ao diplomata e lembrando que as autoridades sudanesas têm a "obrigação" de garantir a segurança das instalações diplomáticas e de seus representantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

dc/jm/avl/eg/rpr/mvv

Tags