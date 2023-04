Rublev vence Rune e conquista ATP de Montecarlo, seu primeiro Masters 1000

O russo Andrey Rublev, número seis do mundo, venceu neste domingo o torneio de Monte Carlo ao derrotar na final o dinamarquês Holger Rune (9º) por 5-7, 6-2 e 7-5, conquistando assim o seu primeiro título num Masters 1000.

Com este triunfo Rublev, de 25 anos, ergueu o troféu mais importante da sua carreira até o momento, depois de já ter disputado e perdido outras duas finais do Masters 1000: no ano de 2021 em Monte Carlo e em Cincinnati.

