Roma vence Udinese (3-0) e se consolida em terceiro lugar no Italiano

A Roma consolidou seu terceiro lugar e sua posição na zona da Liga dos Campeões graças ao triunfo em casa sobre a Udinese, por 3 a 0, neste domingo, pela 30ª rodada da Serie A, em que a Juventus (7ª) perdeu em sua visita ao Sassuolo (1-0) e continua se complicando no campeonato.

Com 56 pontos, a Roma aumenta para três pontos a vantagem sobre o Milan (4º), que no sábado empatou em 1 a 1 fora de casa com o Bologna (8º), e para cinco pontos sobre a primeira equipe fora da 'zona da Champions', a Inter de Milão (5ª), que perdeu por 1 a 0 em casa para o Monza (13º) também no sábado.

O fim de semana foi, portanto, muito positivo para a Roma, que neste domingo abriu o placar aos 37 minutos, quando Bryan Cristante mandou uma cobrança de pênalti na trave, mas no rebote a bola sobrou para Edoardo Bove marcar.

No segundo tempo, Lorenzo Pellegrini (54'), após uma assistência de Andrea Belotti, finalizou com sucesso um contra-ataque e fez 2 a 0.

A Udinese, décima segunda colocada, desperdiçou um pênalti aos 68 minutos, quando o goleiro português Rui Patricio adivinhou o canto na cobrança do argentino Roberto Pereyra.

Com tudo decidido, o inglês Tammy Abraham, fechou o placar nos acréscimos (90+1') com uma cabeçada após um cruzamento de Leonardo Spinazzola.

"Assumimos riscos e o time obteve uma ótima resposta. O resultado pode fazer você pensar que foi um jogo fácil, mas honestamente não senti que tenha sido fácil", disse o técnico português da Roma, José Mourinho, ao DAZN.

Foi a terceira vitória consecutiva da Roma na Serie A. o resultado também dá uma dose extra de confiança antes do importante duelo de quinta-feira, em casa, contra o holandês Feyenoord, jogo de volta das quartas de final da Liga Europa, onde o time italiano tentará reverter o placar adverso de 1 a 0 da ida em Roterdã.

A vitória deste domingo permite que a Roma fique cinco pontos atrás do vice-líder Lazio, que venceu por 3 a 0 a Spezia (17ª) na sexta-feira. O que a Roma parece não almejar é o 'Scudetto': está 19 pontos atrás do líder Napoli, faltando oito rodadas para o fim.

Já a Juventus viu suas chances de disputar uma competição europeia na próxima temporada diminuírem ainda mais ao sofrer a segunda derrota consecutiva na Serie A, desta vez por 1 a 0 fora de casa para o Sassuolo.

A equipe de Turim, que continua em sétimo lugar, está agora a nove pontos do Milan (4º), última equipe na zona da Liga dos Campeões.

No fim de semana passado, a 'Juve' perdeu por 2 a 1 para a Lazio e a derrota deste domingo deixa o time do técnico Massimiliano Allegri - ainda abalado pela perda de quinze pontos na sanção sofrida em janeiro por fraude contábil - a quatro pontos do sexto colocado, a Atalanta, última das posições europeias (o time de Bergamo se classificaria para a Conference League).

A Atalanta pode inclusive abrir essa vantagem em relação ao seu principal concorrente, já que nesta segunda-feira visita a Fiorentina (9ª), no último jogo da rodada.

As chances da Juventus de salvar a temporada passam cada vez mais pela Liga Europa, competição em que na última quinta-feira venceu o Sporting de Lisboa por 1 a 0 no jogo da ida das quartas de final. A partida de volta será disputada em Portugal na quinta-feira. Ser campeão desse torneio, além do troféu, garante uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

No jogo deste domingo contra o Sassuolo, depois de um primeiro tempo sem grandes oportunidades, o francês Gregoire Defrel, que havia entrado em campo no intervalo, marcou o gol da vitória com um chute rasteiro de pé esquerdo aos 65 minutos.

Nicolo Faglioli 'ajudou' nesse lance com um erro ao tentar afastar e o jogador de 22 anos, imediatamente substituído por Allegri, deixou o campo chorando. No banco, o jovem meio-campista foi consolado pelos companheiros.

Defrel já havia tido uma grande chance de abrir o placar, mas sua cabeçada aos 56 minutos foi defendida pelo goleiro Mattia Perin.

No segundo tempo, a Juventus buscou o empate mas não obteve sucesso. Quase conseguiu com Adrien Rabiot de cabeça após uma cobrança de escanteio de Ángel Di María, que começou como reserva e entrou em campo na segunda etapa. O goleiro Andrea Consigli tirou o perigo nesse lance, aos 73 minutos.

Os dois primeiros jogos deste domingo tiveram o mesmo resultado, empate em 1 a 1, primeiro entre Lecce (16º) e a lanterna Sampdoria (20ª), e depois entre Torino (12º) e Salernitana (15ª).

A tradicionalíssima 'Samp' continua se complicando. O time segue a dez pontos da zona de permanência na Serie A, no momento em que faltam apenas oito jogos para tentar evitar a queda.

-- Jogos da 30ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Cremonese - Empoli 1 - 0

Spezia - Lazio 0 - 3

- Sábado:

Bologna - Milan 1 - 1

Napoli - Hellas Verona 0 - 0

Inter - Monza 0 - 1

- Domingo:

Lecce - Sampdoria 1 - 1

Torino - Salernitana 1 - 1

Sassuolo - Juventus 1 - 0

Roma - Udinese 3 - 0

- Segunda-feira:

(15h45) Fiorentina - Atalanta

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 75 30 24 3 3 66 21 45

2. Lazio 61 30 18 7 5 49 20 29

3. Roma 56 30 17 5 8 42 26 16

4. Milan 53 30 15 8 7 49 37 12

5. Inter 51 30 16 3 11 48 34 14

6. Atalanta 48 29 14 6 9 47 34 13

7. Juventus 44 30 18 5 7 47 25 22

8. Bologna 44 30 12 8 10 39 37 2

9. Fiorentina 41 29 11 8 10 34 32 2

10. Sassuolo 40 30 11 7 12 38 43 -5

11. Torino 39 30 10 9 11 31 36 -5

12. Udinese 39 30 9 12 9 39 39 0

13. Monza 38 30 10 8 12 35 41 -6

14. Empoli 32 30 7 11 12 25 37 -12

15. Salernitana 30 30 6 12 12 34 50 -16

16. Lecce 28 30 6 10 14 26 36 -10

17. Spezia 26 30 5 11 14 25 48 -23

18. Hellas Verona 23 30 5 8 17 24 43 -19

19. Cremonese 19 30 3 10 17 27 54 -27

20. Sampdoria 16 30 3 7 20 19 51 -32

