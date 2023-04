Paramilitares tomam palácio presidencial no Sudão

Paramilitares do Sudão reivindicaram neste sábado, 15, o controle do palácio presidencial e do aeroporto internacional de Cartum, na capital, após tiroteios e explosões em meio ao aumento da rivalidade entre generais que participaram do golpe de Estado em 2021. Ao menos três civis foram mortos, segundo autoridades.

O grupo paramilitar RSF (Forças de Apoio Rápido, em português) do general Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemedti, apelou à população e aos militares para que se rebelem contra o Exército e o general Abdel Fatah al Burhan, líder do país africano desde o golpe há quase dois anos.

Trata-se de uma tentativa de golpe contra o regime que assumiu o controle do país também à força. Hemedti e Burhan uniram esforços para derrubar civis do poder em 2021, mas com o tempo surgiram tensões entre os dois, que culimnaram com o golpe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Tags