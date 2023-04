Morre ator britânico Murray Melvin, aos 90 anos

O ator britânico Murray Melvin, que estrelou a adaptação cinematográfica de "O Fantasma da Ópera" (2004) e "Barry Lindon" (1975), de Stanley Kubrick, morreu na sexta-feira (14), aos 90 anos, anunciou um de seus parentes.

"É com grande tristeza que devo anunciar a morte de Murray Melvin", publicou no Twitter o diretor e cineasta Kerry Kyriacos Michael, no sábado (15).

De acordo com ele, o ator sofreu uma queda em dezembro "da qual nunca se recuperou completamente".

Melvin faleceu na sexta-feira, no Hospital St Tomas', em Londres.

Ele foi um "vilão maravilhoso" no papel de Bilis Manger, na série "Torchwwod" (2006), disse o produtor Russel Davies, em uma publicação no Instagram.

Em 1962, Melvin recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cinema de Cannes por sua atuação em "Um Gosto de Mel" (1961), do diretor britânico Tony Richardson.

